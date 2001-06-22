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ЧМ-2018: Бельгия разбила Тунис и вышла в плей-офф

ЧМ-2018: Бельгия разбила Тунис и вышла в плей-оффСборная Бельгии легко разгромила команду Туниса и стала очередным участником 1/8 финала чемпионата мира в России.

Если в первом матче против Панамы Бельгия начала забивать только во втором тайме, то в поединке с Тунисом команда Роберто Мартинеса еще до перерыва отметилась тремя мячами.

На шестой минуте Азар реализовал пенальти, спустя 10 минут Лукаку реализовал выход один на один с вратарем. Тунис после штрафного оперативно сократил отставание в счете, но перед свистком на перерыв Лукаку вновь хладнокровно разобрался с вратарем и стал первым футболистом со времен
Диего Марадоны, которому на чемпионате мира в двух матчах подряд удалось оформить по дублю.

В дебюте второго тайма Азар в очередной раз воспользовался провалом в обороне Туниса. В следующий раз мяч в воротах «Орлов» оказался на 90-й минуте – вышедший на замену Батшуайи, предварительно упустив как минимум три 100-процентных момента, в падении замкнул идеальную передачу Тилеманса.

Перед финальным свистком Хазри точным ударом в дальний угол завершил фланговую атаку Туниса. Семь голов – новый рекорд результативности российского Мундиаля.

Для Бельгии групповой этап завершится 28 июня матчем против Англии. Тунис свое выступление на чемпионате мира подытожит в тот же день в поединке с Панамой.

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Бельгия - Тунис 5:1
Голы: Э. Азар, 6 (с пенальти), 51, Лукаку, 16, 45+3, Батшуайи, 90 — Бронн, 18

Бельгия: Куртуа — Альдервейрельд, Бойята, Вертонген — Менье, Де Брюйне, Витсель, Феррейра Карраско — Мертенс (Тилеманс, 86), Лукаку (Феллаини, 59), Э. Азар (Батшуайи, 68)

Тунис: Бен Мустафа — Бронн (Наггуес, 24), С. Бен Юссеф (Беналуан, 41), Мериа, Маалул — Скири, Сасси (Слити, 59) — Бадри — Ф. Бен Юссеф, Хазри, Хауи

Предупреждение: Сасси

Турнирная таблица: Бельгия – 6 (2 матча), Англия – 3 (1), Панама – 0 (1), Тунис – 0 (2).
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 Теги: ЧМ-2018, Бельгия, Тунис

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Сегодня, 18:03 » Автор: Иван Мартынов
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