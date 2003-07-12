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Серена Уильямс в 10-й раз пробилась в финал Уимблдона

Серена Уильямс в 10-й раз пробилась в финал УимблдонаТитулованная американская теннисистка Серена Уильямс одержала 20-ю победу подряд на Уимблдоне и вышла в финал травяного Шлема.

Прервать трехлетнее доминирование Серены на Уимблдоне в полуфинале пыталась 13-я ракетка мира Юлия Гергес. По личным встречам американка вела 3:0, причем немка ни разу не выиграла больше семи геймов.

В первом сете Уильямс-младшая полностью контролировала ход игры – Серена сделала два брейка и выиграла 87% розыгрышей с первой подачи. По ходу второй партии Гергес напомнила о себе только при счете 2:5 – Юлия неожиданно сделала обратный брейк, но уже в следующем гейме провалила защиту своей подачи.

Серена Уильямс на пути к финалу сделала четыре брейка при одном упущенном гейме на своей подаче. Американка подала 5 эйсов, совершила 16 виннерсов и допустила всего 7 невынужденных ошибок.

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За восьмой титул на Уимблдоне и 24-й на турнирах Большого шлема Серена Уильямс в субботу поспорит с Анжелик Кербер. Матч станет ремейком финала 2016 года, когда Серена одержала победу в двух сетах (7:5, 6:3).

Юлия Гергес (Германия, 13) – Серена Уильямс (США, 25) – 2:6, 4:6
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 Теги: Уимблдон-2018, Серена Уильямс, теннис

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Сегодня, 18:16 » Автор: Иван Мартынов
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