Серена Уильямс в 10-й раз пробилась в финал Уимблдона

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Прервать трехлетнее доминирование Серены на Уимблдоне в полуфинале пыталась 13-я ракетка мира Юлия Гергес. По личным встречам американка вела 3:0, причем немка ни разу не выиграла больше семи геймов.В первом сете Уильямс-младшая полностью контролировала ход игры – Серена сделала два брейка и выиграла 87% розыгрышей с первой подачи. По ходу второй партии Гергес напомнила о себе только при счете 2:5 – Юлия неожиданно сделала обратный брейк, но уже в следующем гейме провалила защиту своей подачи.Серена Уильямс на пути к финалу сделала четыре брейка при одном упущенном гейме на своей подаче. Американка подала 5 эйсов, совершила 16 виннерсов и допустила всего 7 невынужденных ошибок.За восьмой титул на Уимблдоне и 24-й на турнирах Большого шлема Серена Уильямс в субботу поспорит с Анжелик Кербер. Матч станет ремейком финала 2016 года, когда Серена одержала победу в двух сетах (7:5, 6:3).Юлия Гергес (Германия, 13) –– 2:6, 4:6