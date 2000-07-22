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Усик в Москве избивает Гассиева. Видео боя
Александр Усик (15-0, 11 КО) единогласным решением судей разобрался с Муратом Гассиевым (26-1, 19 КО) и стал первым в истории Украины абсолютным чемпионом мира по боксу.
Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии прошел при безоговорочном доминировании боксера из Украины. Усик безукоризненно нивелировал все сильные стороны Гассиева и заставил опасного осетина играть по своим правилам. Идеальный план на бой, подкрепленный боксерским интеллектом и мастерством Усика, привел Александра к единогласной победе с гигантским преимуществом по судейским запискам – 120:108, 119:109, 119:109.
Александр Усик (Украина): «Мурат, ты молодой, у тебя еще все впереди, а мне недолго осталось. Ты красавчик!».
Мурат Гассиев (Россия): «Хочу поздравить Александра Усика и его команду, они провели отличную работу. Также хочу поблагодарить своих болельщиков из Украины и России. Усик был фаворитом, и он доказал, что является лучшим».
Читайте также: Усик деклассировал Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира
Александр Усик к четырем основным титулам в тяжелом весе (WBC, WBA, WBO и IBF) добавил пояс по версии авторитетного журнала The Ring, а также забрал с собой эффектный кубок имени Мухаммеда Али за победу в первом сезоне Суперсерии.
Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии прошел при безоговорочном доминировании боксера из Украины. Усик безукоризненно нивелировал все сильные стороны Гассиева и заставил опасного осетина играть по своим правилам. Идеальный план на бой, подкрепленный боксерским интеллектом и мастерством Усика, привел Александра к единогласной победе с гигантским преимуществом по судейским запискам – 120:108, 119:109, 119:109.
Александр Усик (Украина): «Мурат, ты молодой, у тебя еще все впереди, а мне недолго осталось. Ты красавчик!».
Мурат Гассиев (Россия): «Хочу поздравить Александра Усика и его команду, они провели отличную работу. Также хочу поблагодарить своих болельщиков из Украины и России. Усик был фаворитом, и он доказал, что является лучшим».
Читайте также: Усик деклассировал Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира
Александр Усик к четырем основным титулам в тяжелом весе (WBC, WBA, WBO и IBF) добавил пояс по версии авторитетного журнала The Ring, а также забрал с собой эффектный кубок имени Мухаммеда Али за победу в первом сезоне Суперсерии.
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