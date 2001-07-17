Раздел: Спорт
Тур де Франс-2018: Нильсен из отрыва выиграл транзитный этап
Велогонщик «Астаны» Магнус Корт Нильсен стал победителем 15-го этапа Тур де Франс.
Корт Нильсен принял участие в успешной попытке отрыва, затем вместе с двумя попутчиками расколол переднее формирование, а в финишном створе хладнокровно атаковал с первой позиции и легко разобрался с конкурентами.
Для Нильсена сегодняшняя победа стала дебютной на Тур де Франс и третьей на гонках Гран-тура. В 2016 году датчанин выиграл два этапа на Вуэльте.
Герейнт Томас из «Sky» остается главным фаворитом на победу в генеральном зачете. Ближайшего преследователя британец опережает на 1 минуту и 39 секунд.
Результаты 15-го этапа:
1. Магнус Корт Нильсен (Дания, «Астана») – 4:25,52
2. Йон Исагирре (Испания, Bahrain Merida)
3. Бауке Моллема (Нидерланды, Trek-Segafredo) – 0,02
4. Михаэль Вальгрен (Дания, «Астана») – 0,29
5. Том Скуиньш (Латвия, Trek-Segafredo) – 0,34
Общий зачет после 15-ти этапов:
1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 62:49,27
2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,39
3. Том Дюмулен (Нидерланды, Sunweb) – 1,50
4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 2,38
5. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 3,21
Читайте также: Тур де Франс-2018: Фрайле выиграл этап из отрыва
Завтра на Тур де Франс второй и последний день отдыха. Во вторник участники многодневки преодолеют очередной горный этап с пятью вершинами четвертой, второй и первой категорий.
Корт Нильсен принял участие в успешной попытке отрыва, затем вместе с двумя попутчиками расколол переднее формирование, а в финишном створе хладнокровно атаковал с первой позиции и легко разобрался с конкурентами.
Для Нильсена сегодняшняя победа стала дебютной на Тур де Франс и третьей на гонках Гран-тура. В 2016 году датчанин выиграл два этапа на Вуэльте.
Герейнт Томас из «Sky» остается главным фаворитом на победу в генеральном зачете. Ближайшего преследователя британец опережает на 1 минуту и 39 секунд.
Результаты 15-го этапа:
1. Магнус Корт Нильсен (Дания, «Астана») – 4:25,52
2. Йон Исагирре (Испания, Bahrain Merida)
3. Бауке Моллема (Нидерланды, Trek-Segafredo) – 0,02
4. Михаэль Вальгрен (Дания, «Астана») – 0,29
5. Том Скуиньш (Латвия, Trek-Segafredo) – 0,34
Общий зачет после 15-ти этапов:
1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 62:49,27
2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,39
3. Том Дюмулен (Нидерланды, Sunweb) – 1,50
4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 2,38
5. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 3,21
Читайте также: Тур де Франс-2018: Фрайле выиграл этап из отрыва
Завтра на Тур де Франс второй и последний день отдыха. Во вторник участники многодневки преодолеют очередной горный этап с пятью вершинами четвертой, второй и первой категорий.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
125
0
Также советуем посмотреть
- Уморительные последствия «ремонта» сделанного своими руками
- Украина планирует ввести санкции против российских каналов, которые вещают в
- Чересчур эмоциональная сурдопереводчица развеселила Сеть
- Том и Джерри отдыхают: кошка подружилась с крысой и покорила Instagram
- Собака, поедающая арбуз как человек, стала звездой Сети
- Сеть покорила маленькая «Рапунцель»
- В США военный самолет устроил погоню за «НЛО»
- В Италии мужчина попросился в тюрьму из-за жары
- Начните день с улыбки: лучшие анекдоты воскресенья
- Подростков не на шутку напугал призрак
- Вот это чувства: Сеть насмешил странный любовный треугольник
- «Трампа» отыскали на советской карикатуре
- В киевском супермаркете заметили необычного нарушителя
- В сети появились забавные селфи кота с собаками
- В Черном море завершились украинско-американские учения Sea Breeze 2018
- Забавная карикатура на визит Путина в США "взорвала" Сеть
- "Хороший асфальт на дороге не валяется": приколы из реальной жизни
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Пользователей Сети рассмешило странное объявление о поиске парня
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
- "Одесская романтика": свежая подборка веселых анекдотов
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Ради братьев-православных": глава Татарстана развеселил просьбой к Путину
- "Шоб вы жили на одну зарплату": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- За сутки в ООС ранены трое украинских бойцов
- Эта оптическая иллюзия "свела с ума" пользователей Сети
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Владелица четырех кошек показала свои будни в смешных комиксах
- В Украине усилят контроль над автобусными пассажирскими перевозками
Оставьте свой комментарий