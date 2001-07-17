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Тур де Франс-2018: Нильсен из отрыва выиграл транзитный этап

Тур де Франс-2018: Нильсен из отрыва выиграл транзитный этапВелогонщик «Астаны» Магнус Корт Нильсен стал победителем 15-го этапа Тур де Франс.

Корт Нильсен принял участие в успешной попытке отрыва, затем вместе с двумя попутчиками расколол переднее формирование, а в финишном створе хладнокровно атаковал с первой позиции и легко разобрался с конкурентами.

Для Нильсена сегодняшняя победа стала дебютной на Тур де Франс и третьей на гонках Гран-тура. В 2016 году датчанин выиграл два этапа на Вуэльте.
Герейнт Томас из «Sky» остается главным фаворитом на победу в генеральном зачете. Ближайшего преследователя британец опережает на 1 минуту и 39 секунд.

Результаты 15-го этапа:

1. Магнус Корт Нильсен (Дания, «Астана») – 4:25,52
2. Йон Исагирре (Испания, Bahrain Merida)
3. Бауке Моллема (Нидерланды, Trek-Segafredo) – 0,02
4. Михаэль Вальгрен (Дания, «Астана») – 0,29
5. Том Скуиньш (Латвия, Trek-Segafredo) – 0,34

Общий зачет после 15-ти этапов:

1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 62:49,27
2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,39
3. Том Дюмулен (Нидерланды, Sunweb) – 1,50
4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 2,38
5. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 3,21

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Завтра на Тур де Франс второй и последний день отдыха. Во вторник участники многодневки преодолеют очередной горный этап с пятью вершинами четвертой, второй и первой категорий.
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 Теги: Тур де Франс-2018, Нильсен, велоспорт

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Сегодня, 19:35 » Автор: Иван Мартынов
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