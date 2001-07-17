Тур де Франс-2018: Нильсен из отрыва выиграл транзитный этап

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Корт Нильсен принял участие в успешной попытке отрыва, затем вместе с двумя попутчиками расколол переднее формирование, а в финишном створе хладнокровно атаковал с первой позиции и легко разобрался с конкурентами.Для Нильсена сегодняшняя победа стала дебютной на Тур де Франс и третьей на гонках Гран-тура. В 2016 году датчанин выиграл два этапа на Вуэльте.Герейнт Томас из «Sky» остается главным фаворитом на победу в генеральном зачете. Ближайшего преследователя британец опережает на 1 минуту и 39 секунд.1. Магнус Корт Нильсен (Дания, «Астана») – 4:25,522. Йон Исагирре (Испания, Bahrain Merida)3. Бауке Моллема (Нидерланды, Trek-Segafredo) – 0,024. Михаэль Вальгрен (Дания, «Астана») – 0,295. Том Скуиньш (Латвия, Trek-Segafredo) – 0,341. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 62:49,272. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,393. Том Дюмулен (Нидерланды, Sunweb) – 1,504. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 2,385. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 3,21Завтра на Тур де Франс второй и последний день отдыха. Во вторник участники многодневки преодолеют очередной горный этап с пятью вершинами четвертой, второй и первой категорий.