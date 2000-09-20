Раздел: Спорт
Зинченко помог «Ман Сити» выиграть матч Кубка лиги
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко провел дебютный официальный матч сезона на клубном уровне.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола доверил Зинченко место в стартовом составе на матч 1/16 финала Кубка Футбольной лиги против «Оксфорд Юнайтед».
«Горожане» ожидаемо без проблем обыграли аутсайдера и вышли в 1/8 финала Кубка Лиги. Зинченко провел на все 90 минут, действуя на позиции левого защитника.
Украинец ничем особенным не отличился – Зинченко по возможности старался поддерживать атаки «Сити» и однажды неплохим дальним ударом проверил вратаря «Оксфорда» на бдительность. В обороне у Александра неприятностей не было – за 90 минут хозяева провели считанное количество осмысленных атак и нанесли лишь один удар в сторону ворот чемпиона Англии.
Александр Зинченко летом отказался от переходов в «Вулверхэмптон» и «Бетис». Матч с «Оксфордом» стал для украинца дебютным в текущем сезоне.
Читайте также: «Манчестер Сити» продает Зинченко в «Вулверхэмптон»
Оксфорд Юнайтед – Манчестер Сити 0:3
Голы: Жезус, 36, Махрез, 78, Фоден, 90
Манчестер Сити: Мурич, Отаменди, Стоунз, Компани, Данило, Фоден, Зинченко, Махрез (Бернабе, 85), Сильва (Гюндоган, 63), Браим Диас (Стерлинг, 55), Габриэл Жезус
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола доверил Зинченко место в стартовом составе на матч 1/16 финала Кубка Футбольной лиги против «Оксфорд Юнайтед».
«Горожане» ожидаемо без проблем обыграли аутсайдера и вышли в 1/8 финала Кубка Лиги. Зинченко провел на все 90 минут, действуя на позиции левого защитника.
Украинец ничем особенным не отличился – Зинченко по возможности старался поддерживать атаки «Сити» и однажды неплохим дальним ударом проверил вратаря «Оксфорда» на бдительность. В обороне у Александра неприятностей не было – за 90 минут хозяева провели считанное количество осмысленных атак и нанесли лишь один удар в сторону ворот чемпиона Англии.
Александр Зинченко летом отказался от переходов в «Вулверхэмптон» и «Бетис». Матч с «Оксфордом» стал для украинца дебютным в текущем сезоне.
Читайте также: «Манчестер Сити» продает Зинченко в «Вулверхэмптон»
Оксфорд Юнайтед – Манчестер Сити 0:3
Голы: Жезус, 36, Махрез, 78, Фоден, 90
Манчестер Сити: Мурич, Отаменди, Стоунз, Компани, Данило, Фоден, Зинченко, Махрез (Бернабе, 85), Сильва (Гюндоган, 63), Браим Диас (Стерлинг, 55), Габриэл Жезус
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