Зинченко помог «Ман Сити» выиграть матч Кубка лиги

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола доверил Зинченко место в стартовом составе на матч 1/16 финала Кубка Футбольной лиги против «Оксфорд Юнайтед».«Горожане» ожидаемо без проблем обыграли аутсайдера и вышли в 1/8 финала Кубка Лиги. Зинченко провел на все 90 минут, действуя на позиции левого защитника.Украинец ничем особенным не отличился – Зинченко по возможности старался поддерживать атаки «Сити» и однажды неплохим дальним ударом проверил вратаря «Оксфорда» на бдительность. В обороне у Александра неприятностей не было – за 90 минут хозяева провели считанное количество осмысленных атак и нанесли лишь один удар в сторону ворот чемпиона Англии.Александр Зинченко летом отказался от переходов в «Вулверхэмптон» и «Бетис». Матч с «Оксфордом» стал для украинца дебютным в текущем сезоне.Оксфорд Юнайтед –0:3Голы: Жезус, 36, Махрез, 78, Фоден, 90: Мурич, Отаменди, Стоунз, Компани, Данило, Фоден, Зинченко, Махрез (Бернабе, 85), Сильва (Гюндоган, 63), Браим Диас (Стерлинг, 55), Габриэл Жезус