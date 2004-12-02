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Промоутер Фьюри заявил, что Усик в апреле будет драться с Джошуа
Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен распространил сенсационную информацию касательно боя Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) с Александром Усиком (16-0, 12 КО).
В интервью британскому изданию «The Sun» Уоррен заявил, что абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик решил не просто перейти в супертяжелый вес, а согласился сразу драться с лидером весовой категории Энтони Джошуа, который является чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF.
«Сейчас я слышу, что следующим соперником Джошуа на 13 апреля будет не Диллиан Уайт, а Александр Усик. Я понимаю, почему они хотят боя с Усиком, ведь он меньше в габаритах и не имеет такой ударной мощи», - сказал Уоррен.
Усик после громкой победы над Тони Беллью действительно задумался о переходе в супертяжелый дивизион. Тем не менее, маловероятно, что украинец уже в первом бою согласится драться с главной звездой весовой категории.
Ранее британский промоутер Усика Эдди Хирн заявил, что Александру для выхода на бой с Джошуа нужно провести как минимум два боя.
Читайте также: Усик пообещал драться с Джошуа
Ожидается, что первый соперник Александра Усика в супертяжелом весе определится 22 декабря в бою между Диллианом Уайтом (24-1, 17 КО) и Дереком Чисорой (29-8, 21 КО).
В интервью британскому изданию «The Sun» Уоррен заявил, что абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик решил не просто перейти в супертяжелый вес, а согласился сразу драться с лидером весовой категории Энтони Джошуа, который является чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF.
«Сейчас я слышу, что следующим соперником Джошуа на 13 апреля будет не Диллиан Уайт, а Александр Усик. Я понимаю, почему они хотят боя с Усиком, ведь он меньше в габаритах и не имеет такой ударной мощи», - сказал Уоррен.
Усик после громкой победы над Тони Беллью действительно задумался о переходе в супертяжелый дивизион. Тем не менее, маловероятно, что украинец уже в первом бою согласится драться с главной звездой весовой категории.
Ранее британский промоутер Усика Эдди Хирн заявил, что Александру для выхода на бой с Джошуа нужно провести как минимум два боя.
Читайте также: Усик пообещал драться с Джошуа
Ожидается, что первый соперник Александра Усика в супертяжелом весе определится 22 декабря в бою между Диллианом Уайтом (24-1, 17 КО) и Дереком Чисорой (29-8, 21 КО).
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