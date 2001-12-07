Раздел: Спорт
Бундеслига: «Боруссия» Д обыграла «Шальке», «Бавария» вернулась в топ-3
Завершен 14-й тур чемпионата Германии по футболу.
Рурское дерби между «Шальке» и «Боруссией» Д завершилось первой с 2013 года выездной победой Дортмунда. Очередные три очка «Шмелям» принес английский вундеркинд Джейдон Санчо. Евгений Коноплянка вышел на поле на 76-й минуте и ничем существенным запомниться не смог.
«Бавария» благодаря дублю Роберта Левандовски впервые с 1 сентября одержала разгромную победу в Бундеслиге, а поражение «Лейпцига» от «Фрайбурга» позволило команде Нико Ковача вернуться на третью строку с 9-очковым отставанием от «Боруссии» Д.
Результаты матчей 14-го тура:
Вердер - Фортуна 3:1
Голы: Мевальд, 20, Харник, 71, Саргент, 78 - Лукебакио, 43 (пенальти)
Байер - Аугсбург 1:0
Гол: Аларио, 75
Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2
Голы: Бичакчич (автогол), 28, Гинчек, 31 - Бельфодиль, 4, Крамарич, 71
Фрайбург - РБ Лейпциг 3:0
Голы: Петерсен, 12, Вальдшмидт, 45+3, Франтц, 52
Шальке - Боруссия Д 1:2
Голы: Калиджури, 62 (с пенальти) - Дилейни, 8, Санчо, 74
Бавария – Нюрнберг 3:0
Голы: Левандовски, 9, 27, Рибери, 56
Герта - Айнтрахт Ф 1:0
Гол: Груич, 40
Боруссия М – Штутгарт 3:0
Голы: Рафаэл, 69, Нойхаус, 77, Павар, 84 (автогол)
Майнц - Ганновер 1:1
Голы: Бросински, 89 (с пенальти) - Вейдандт, 12
Турнирная таблица:
Читайте также: Бундеслига: «Бавария» стала недосягаемой, «Боруссия» Д подобралась к «Шальке»
Лучшие бомбардиры:
10 – Йович (Айнтрахт)
10 – Пако (Боруссия Д)
9 – Халлер (Айнтрахт)
9 – Ройс (Боруссия Д)
9 – Левандовски (Бавария)
Рурское дерби между «Шальке» и «Боруссией» Д завершилось первой с 2013 года выездной победой Дортмунда. Очередные три очка «Шмелям» принес английский вундеркинд Джейдон Санчо. Евгений Коноплянка вышел на поле на 76-й минуте и ничем существенным запомниться не смог.
«Бавария» благодаря дублю Роберта Левандовски впервые с 1 сентября одержала разгромную победу в Бундеслиге, а поражение «Лейпцига» от «Фрайбурга» позволило команде Нико Ковача вернуться на третью строку с 9-очковым отставанием от «Боруссии» Д.
Результаты матчей 14-го тура:
Вердер - Фортуна 3:1
Голы: Мевальд, 20, Харник, 71, Саргент, 78 - Лукебакио, 43 (пенальти)
Байер - Аугсбург 1:0
Гол: Аларио, 75
Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2
Голы: Бичакчич (автогол), 28, Гинчек, 31 - Бельфодиль, 4, Крамарич, 71
Фрайбург - РБ Лейпциг 3:0
Голы: Петерсен, 12, Вальдшмидт, 45+3, Франтц, 52
Шальке - Боруссия Д 1:2
Голы: Калиджури, 62 (с пенальти) - Дилейни, 8, Санчо, 74
Бавария – Нюрнберг 3:0
Голы: Левандовски, 9, 27, Рибери, 56
Герта - Айнтрахт Ф 1:0
Гол: Груич, 40
Боруссия М – Штутгарт 3:0
Голы: Рафаэл, 69, Нойхаус, 77, Павар, 84 (автогол)
Майнц - Ганновер 1:1
Голы: Бросински, 89 (с пенальти) - Вейдандт, 12
Турнирная таблица:
Читайте также: Бундеслига: «Бавария» стала недосягаемой, «Боруссия» Д подобралась к «Шальке»
Лучшие бомбардиры:
10 – Йович (Айнтрахт)
10 – Пако (Боруссия Д)
9 – Халлер (Айнтрахт)
9 – Ройс (Боруссия Д)
9 – Левандовски (Бавария)
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