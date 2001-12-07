Бундеслига: «Боруссия» Д обыграла «Шальке», «Бавария» вернулась в топ-3

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Рурское дерби между «Шальке» и «Боруссией» Д завершилось первой с 2013 года выездной победой Дортмунда. Очередные три очка «Шмелям» принес английский вундеркинд Джейдон Санчо. Евгений Коноплянка вышел на поле на 76-й минуте и ничем существенным запомниться не смог.«Бавария» благодаря дублю Роберта Левандовски впервые с 1 сентября одержала разгромную победу в Бундеслиге, а поражение «Лейпцига» от «Фрайбурга» позволило команде Нико Ковача вернуться на третью строку с 9-очковым отставанием от «Боруссии» Д.- Фортуна 3:1Голы: Мевальд, 20, Харник, 71, Саргент, 78 - Лукебакио, 43 (пенальти)- Аугсбург 1:0Гол: Аларио, 75Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2Голы: Бичакчич (автогол), 28, Гинчек, 31 - Бельфодиль, 4, Крамарич, 71- РБ Лейпциг 3:0Голы: Петерсен, 12, Вальдшмидт, 45+3, Франтц, 52Шальке -1:2Голы: Калиджури, 62 (с пенальти) - Дилейни, 8, Санчо, 74– Нюрнберг 3:0Голы: Левандовски, 9, 27, Рибери, 56- Айнтрахт Ф 1:0Гол: Груич, 40– Штутгарт 3:0Голы: Рафаэл, 69, Нойхаус, 77, Павар, 84 (автогол)Майнц - Ганновер 1:1Голы: Бросински, 89 (с пенальти) - Вейдандт, 1210 – Йович (Айнтрахт)10 – Пако (Боруссия Д)9 – Халлер (Айнтрахт)9 – Ройс (Боруссия Д)9 – Левандовски (Бавария)