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Бундеслига: «Боруссия» Д обыграла «Шальке», «Бавария» вернулась в топ-3

Бундеслига: «Боруссия» Д обыграла «Шальке», «Бавария» вернулась в топ-3Завершен 14-й тур чемпионата Германии по футболу.

Рурское дерби между «Шальке» и «Боруссией» Д завершилось первой с 2013 года выездной победой Дортмунда. Очередные три очка «Шмелям» принес английский вундеркинд Джейдон Санчо. Евгений Коноплянка вышел на поле на 76-й минуте и ничем существенным запомниться не смог.

«Бавария» благодаря дублю Роберта Левандовски впервые с 1 сентября одержала разгромную победу в Бундеслиге, а поражение «Лейпцига» от «Фрайбурга» позволило команде Нико Ковача вернуться на третью строку с 9-очковым отставанием от «Боруссии» Д.

Результаты матчей 14-го тура:

Вердер - Фортуна 3:1
Голы: Мевальд, 20, Харник, 71, Саргент, 78 - Лукебакио, 43 (пенальти)

Байер - Аугсбург 1:0
Гол: Аларио, 75

Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2
Голы: Бичакчич (автогол), 28, Гинчек, 31 - Бельфодиль, 4, Крамарич, 71

Фрайбург - РБ Лейпциг 3:0
Голы: Петерсен, 12, Вальдшмидт, 45+3, Франтц, 52

Шальке - Боруссия Д 1:2
Голы: Калиджури, 62 (с пенальти) - Дилейни, 8, Санчо, 74

Бавария – Нюрнберг 3:0
Голы: Левандовски, 9, 27, Рибери, 56

Герта - Айнтрахт Ф 1:0
Гол: Груич, 40

Боруссия М – Штутгарт 3:0
Голы: Рафаэл, 69, Нойхаус, 77, Павар, 84 (автогол)

Майнц - Ганновер 1:1
Голы: Бросински, 89 (с пенальти) - Вейдандт, 12

Турнирная таблица:

Бундеслига: «Боруссия» Д обыграла «Шальке», «Бавария» вернулась в топ-3








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Лучшие бомбардиры:

10 – Йович (Айнтрахт)
10 – Пако (Боруссия Д)
9 – Халлер (Айнтрахт)
9 – Ройс (Боруссия Д)
9 – Левандовски (Бавария)
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 Теги: чемпионат Германии, Боруссия Д, Бавария

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Сегодня, 14:31 » Автор: Иван Мартынов
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