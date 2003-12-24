» » Специалисты назвали худшие гаджеты 2017 года
Раздел: Технологии  
0

Специалисты назвали худшие гаджеты 2017 года

Специалисты назвали худшие гаджеты 2017 годаНа заметку.

В список вошли бесполезные вещи, без которых человек запросто может обойтись, не испытывая при этом дискомфорта. К ним худшим гаджетам 2017 года отнесли умные часы, вилку, соковыжималку и кепку с динамиками.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.ru.

Эксперты воспользовались статистикой и объемами продаж того или иного товара, а также провели опрос людей. Особое место в рейтинге занимает интеллектуальная соковыжималка Juicero. На производство этого устройства потратили более 120 млн долларов США, привлекая деньги из различных фондов. Соковыжималка поддерживает функцию Wi-Fi, ей можно управлять с помощью смартфона. Изначально производители установили цену 700 долларов за это приспособление, затем стоимость снизилась до 400. Пользователи нашли массу недостатков в этом товаре и отказались его покупать, в итоге проект пришлось свернуть.

В число худших гаджетов вошли умные часы LG Watch Style. Они не смогли достойно конкурировать с продукцией Apple. Главной проблемой заключается низкое время автономной работы. Корпорация Nissan облажалась при выпуске умной вилки для поедания лапши.

Читайте также: Составлен рейтинг флагманских смартфонов 2017 года

Отдавать за нее 130 долларов не захотел почти никто. Кепку со встроенным Bluetooth-динамиком тоже посчитали ненужной вещью.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: гаджеты, 2017

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:50 » Автор: Наталия Невская
     1844
     0

Похожие новости по теме

Samsung представит «умные часы» раньше Apple Samsung представит «умные часы» раньше Apple

Samsung представит «умные часы» Gear S4 на выставке в Берлине

В Apple придумали, как не заряжать часы ежедневно В Apple придумали, как не заряжать часы ежедневно

Один из главных недостатков Apple Watch — время автономной работы.

Определены худшие гаджеты 2016 года Определены худшие гаджеты 2016 года

Одним из главных разочарований года был назван Galaxy Note 7.

В Украине стартовали продажи Apple Watch В Украине стартовали продажи Apple Watch

Теперь украинцы смогут покупать "умные часы", которые поставляются официально.

K8 готовит умные часы, которые заменят смартфон K8 готовит умные часы, которые заменят смартфон

«Умные» часы становятся все более популярным среди пользователей по всему миру.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх