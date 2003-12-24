Раздел: Технологии
Специалисты назвали худшие гаджеты 2017 года
На заметку.
В список вошли бесполезные вещи, без которых человек запросто может обойтись, не испытывая при этом дискомфорта. К ним худшим гаджетам 2017 года отнесли умные часы, вилку, соковыжималку и кепку с динамиками.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.ru.
Эксперты воспользовались статистикой и объемами продаж того или иного товара, а также провели опрос людей. Особое место в рейтинге занимает интеллектуальная соковыжималка Juicero. На производство этого устройства потратили более 120 млн долларов США, привлекая деньги из различных фондов. Соковыжималка поддерживает функцию Wi-Fi, ей можно управлять с помощью смартфона. Изначально производители установили цену 700 долларов за это приспособление, затем стоимость снизилась до 400. Пользователи нашли массу недостатков в этом товаре и отказались его покупать, в итоге проект пришлось свернуть.
В число худших гаджетов вошли умные часы LG Watch Style. Они не смогли достойно конкурировать с продукцией Apple. Главной проблемой заключается низкое время автономной работы. Корпорация Nissan облажалась при выпуске умной вилки для поедания лапши.
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Отдавать за нее 130 долларов не захотел почти никто. Кепку со встроенным Bluetooth-динамиком тоже посчитали ненужной вещью.
В список вошли бесполезные вещи, без которых человек запросто может обойтись, не испытывая при этом дискомфорта. К ним худшим гаджетам 2017 года отнесли умные часы, вилку, соковыжималку и кепку с динамиками.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.ru.
Эксперты воспользовались статистикой и объемами продаж того или иного товара, а также провели опрос людей. Особое место в рейтинге занимает интеллектуальная соковыжималка Juicero. На производство этого устройства потратили более 120 млн долларов США, привлекая деньги из различных фондов. Соковыжималка поддерживает функцию Wi-Fi, ей можно управлять с помощью смартфона. Изначально производители установили цену 700 долларов за это приспособление, затем стоимость снизилась до 400. Пользователи нашли массу недостатков в этом товаре и отказались его покупать, в итоге проект пришлось свернуть.
В число худших гаджетов вошли умные часы LG Watch Style. Они не смогли достойно конкурировать с продукцией Apple. Главной проблемой заключается низкое время автономной работы. Корпорация Nissan облажалась при выпуске умной вилки для поедания лапши.
Читайте также: Составлен рейтинг флагманских смартфонов 2017 года
Отдавать за нее 130 долларов не захотел почти никто. Кепку со встроенным Bluetooth-динамиком тоже посчитали ненужной вещью.
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