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Раздел: Технологии  
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Alibaba разработала робота-портье

Alibaba разработала робота-портьеAlibaba начнет тестировать робота-портье уже в этом месяце.

Китайский интернет-гигант Alibaba недавно представил нового робота собственной разработки. Как передает New Atlas, это колесный робот, использующий ИИ-технологий и предназначающийся для работы в отелях.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на popmech.

Сервис с использованием подобных роботов, согласно задумке, будет работать следующим образом. Гости отеля смогут сделать заказ (например, еды) при помощи «умных» колонок Tmall Genie, расположенных в комнатах. Получив заказ, робот с алюминиевым корпусом и высотой около метра заберет необходимый продукт (от работника сервиса отеля или же из специальной распределительной системы) и осуществит доставку.

Робот будет использовать имеющуюся у него планировку отеля, а также лазерные и радарные датчики для детектирования и избегания на пути различных препятствий. Таким образом он будет двигаться к комнате заказчика (максимальная скорость его передвижения - метр в секунду). Робот также будет проецировать на пол перед ним указатели - с помощью специальных лазеров: указатели сообщат людям, в какую сторону движется устройство. При помощи Wi-Fi робот сможет вызывать лифты и выбирать необходимый этаж.

Прежде чем доставить заказ, робот оповестит гостей (при помощи Tmall Genie), а затем - с помощью системы распознавания лиц - проверит личность заказчика. После этого робот откроет специальный отсек и позволит гостям забрать заказанный товар.

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Если все пройдет успешно, возможно, робот также найдет применение в офисах, больницах и ресторанах.
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 Теги: Alibaba, робот

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Сегодня, 20:08 » Автор: Едгар Букмирза
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