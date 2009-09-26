Раздел: Технологии
Alibaba разработала робота-портье
Alibaba начнет тестировать робота-портье уже в этом месяце.
Китайский интернет-гигант Alibaba недавно представил нового робота собственной разработки. Как передает New Atlas, это колесный робот, использующий ИИ-технологий и предназначающийся для работы в отелях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на popmech.
Сервис с использованием подобных роботов, согласно задумке, будет работать следующим образом. Гости отеля смогут сделать заказ (например, еды) при помощи «умных» колонок Tmall Genie, расположенных в комнатах. Получив заказ, робот с алюминиевым корпусом и высотой около метра заберет необходимый продукт (от работника сервиса отеля или же из специальной распределительной системы) и осуществит доставку.
Робот будет использовать имеющуюся у него планировку отеля, а также лазерные и радарные датчики для детектирования и избегания на пути различных препятствий. Таким образом он будет двигаться к комнате заказчика (максимальная скорость его передвижения - метр в секунду). Робот также будет проецировать на пол перед ним указатели - с помощью специальных лазеров: указатели сообщат людям, в какую сторону движется устройство. При помощи Wi-Fi робот сможет вызывать лифты и выбирать необходимый этаж.
Прежде чем доставить заказ, робот оповестит гостей (при помощи Tmall Genie), а затем - с помощью системы распознавания лиц - проверит личность заказчика. После этого робот откроет специальный отсек и позволит гостям забрать заказанный товар.
Читайте также: В Китае представили робота-портье. Видео
Если все пройдет успешно, возможно, робот также найдет применение в офисах, больницах и ресторанах.
Китайский интернет-гигант Alibaba недавно представил нового робота собственной разработки. Как передает New Atlas, это колесный робот, использующий ИИ-технологий и предназначающийся для работы в отелях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на popmech.
Сервис с использованием подобных роботов, согласно задумке, будет работать следующим образом. Гости отеля смогут сделать заказ (например, еды) при помощи «умных» колонок Tmall Genie, расположенных в комнатах. Получив заказ, робот с алюминиевым корпусом и высотой около метра заберет необходимый продукт (от работника сервиса отеля или же из специальной распределительной системы) и осуществит доставку.
Робот будет использовать имеющуюся у него планировку отеля, а также лазерные и радарные датчики для детектирования и избегания на пути различных препятствий. Таким образом он будет двигаться к комнате заказчика (максимальная скорость его передвижения - метр в секунду). Робот также будет проецировать на пол перед ним указатели - с помощью специальных лазеров: указатели сообщат людям, в какую сторону движется устройство. При помощи Wi-Fi робот сможет вызывать лифты и выбирать необходимый этаж.
Прежде чем доставить заказ, робот оповестит гостей (при помощи Tmall Genie), а затем - с помощью системы распознавания лиц - проверит личность заказчика. После этого робот откроет специальный отсек и позволит гостям забрать заказанный товар.
Читайте также: В Китае представили робота-портье. Видео
Если все пройдет успешно, возможно, робот также найдет применение в офисах, больницах и ресторанах.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
35
0
Также советуем посмотреть
- Типичные российские города в уморительных фотках
- Приколы от офисных работников с хорошей фантазией
- Верный друг: кролик прославился, помогая кошке выбраться из ловушки
- На Донбассе подорвался БТР с террористами, - ГУР
- Сеть насмешила реакция собаки на «наказание» хозяина
- Кто станет президентом Украины
- Японцы нашли лифту нелепое применение
- Тимошенко как официальный представитель Газпрома
- Медведица оставила американца без посылки
- Тимошенко, Газпром та інтереси Кремля
- Странный мотылек стал новым интернет-мемом
- Сеть озадачила странная детская задачка
- Про синхронізацію роботи Луганської ТЕС
- Дело не в том, что экономика России рухнет
- Соцсети подняли на смех книгу «мудростей от Путина»
- Переговоры с МВФ имени Шредингера
- Поклонникам боев без правил пришлось смотреть мультик о свинке Пеппе
- Что показала акция «Ночь на Банковой»
- В Николаеве директор рынка избил депутата
- Вот это фантазия: росСМИ отыскали связь между киевской «синей рукой» и фашистами
- Ликвидация «Нафтогаза» и Тимошенко
- На Донетчине построили 190-метровую телевышку
- Сеть насмешил Путин, «зачитавшийся» томиком Пушкина
- В преддверии президентских выборов нас пугают реваншем
- В Украине стартовал осенний призыв на срочную службу
- В Канаде отыскали след «планеты Нибиру»
- Бойцы ООС закрепились на новых позициях
- В России пожалели хлорки для «русских людей Донбасса»
- Сеть в восторге от реакции шимпанзе на фокус
- Выиграть войну и поставить на колени
Оставьте свой комментарий