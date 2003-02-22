Раздел: Технологии
Обновление MIUI 10 добавило в смартфоны Xiaomi новую возможность
В меню настроек появится специальный раздел под названием App Lock.
Китайская корпорация Xiaomi всегда уделяла много внимания программному обеспечению для своих фирменных электронных устройств, однако в последнее время она решила тратить на это еще больше своих ресурсов. Сегодня состоялся релиз новой прошивки MIUI 10, которая уже доступна для загрузки на несколько моделей мобильных устройств, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Начиная с сегодняшнего дня пользователям для загрузки и установки доступна прошивка MIUI 10 Global Beta 9.2.21, которая пока что находится в стадии бета-тестирования, однако уже сейчас ее могут установить на свои гаджеты почти все желающие, подав заявку на участие на официальном форуме. Глобальная версия ПО отличается от китайской тем, что содержит в себе русский и многие другие языки, а также она обладает полным набором всех сервисов Google, включая фирменный магазин приложений.
Если установить новую прошивку, в меню настроек появится специальный раздел под названием App Lock, который позволяет включить защиту каких-либо программ и игр на мобильном устройстве Xiaomi, причем не только при помощи сканера отпечатков пальцев или же обычного PIN-кода, а за счет сканера лица Face Unlock.
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Технология Face Unlock работает даже при довольно плохом освещении, а для работы она сканирует около 200 точек лица, что позволяет ей работать максимально точно и эффективно. После открытия раздела App Lock следует в списке меню выбрать нужные приложения и установить напротив каждого из них специальную галочку защиты. Когда она активна, каждый раз при запуске программы или игры смартфон Xiaomi на базе прошивки MIUI 10 будет сканировать лицо, либо же предлагать воспользоваться альтернативными способами идентификации личности.
Китайская корпорация Xiaomi всегда уделяла много внимания программному обеспечению для своих фирменных электронных устройств, однако в последнее время она решила тратить на это еще больше своих ресурсов. Сегодня состоялся релиз новой прошивки MIUI 10, которая уже доступна для загрузки на несколько моделей мобильных устройств, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Начиная с сегодняшнего дня пользователям для загрузки и установки доступна прошивка MIUI 10 Global Beta 9.2.21, которая пока что находится в стадии бета-тестирования, однако уже сейчас ее могут установить на свои гаджеты почти все желающие, подав заявку на участие на официальном форуме. Глобальная версия ПО отличается от китайской тем, что содержит в себе русский и многие другие языки, а также она обладает полным набором всех сервисов Google, включая фирменный магазин приложений.
Если установить новую прошивку, в меню настроек появится специальный раздел под названием App Lock, который позволяет включить защиту каких-либо программ и игр на мобильном устройстве Xiaomi, причем не только при помощи сканера отпечатков пальцев или же обычного PIN-кода, а за счет сканера лица Face Unlock.
Читайте также: Назван самый лучший смартфон для создания селфи
Технология Face Unlock работает даже при довольно плохом освещении, а для работы она сканирует около 200 точек лица, что позволяет ей работать максимально точно и эффективно. После открытия раздела App Lock следует в списке меню выбрать нужные приложения и установить напротив каждого из них специальную галочку защиты. Когда она активна, каждый раз при запуске программы или игры смартфон Xiaomi на базе прошивки MIUI 10 будет сканировать лицо, либо же предлагать воспользоваться альтернативными способами идентификации личности.
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