В «Новой почте» отреагировали на обвинение в неуплате налогов

Компания опровергла заявление ГПУ.



Компания "Новая почта" опровергла заявления Генпрокуратуры Украины о неуплате налогов в особо крупных размерах должностными лицами группы родственных компаний "Новой Почты". Об этом заявляет на своей официальной странице в Facebook "Новая почта", пишет



"Вчера, 16 марта, были проведены обыски в 42 кассах в 6 отделениях в 5 городах Украины: Днепре, Одессе, Харькове, Полтаве и Львове. Никаких нарушений не найдено. Только в отделении №1 "Новая Почта" (Харьков) правоохранителями были изъяты средства в компании "Пост Финанс". Эти средства оформлены в соответствии с законодательством. Изъятые наличные являются средствами клиента, который не успел получить денежный перевод", - сообщили в компании.



В "Новой почте" заявили, что изъятие этих средств противоречит действующей процедуре, "компания не согласна с такими действиями и будет их обжаловать". Также компания заявила, что с 16 марта на информационные системы "Новая Почта" проводятся хакерские атаки.



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"Максимальная мощность таких атак достигла значительного уровня. Эти атаки почти не влияют на предоставление сервиса, но иногда возможны краткосрочные перебои в работе системы", - проинформировали в компании. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Компания "Новая почта" опровергла заявления Генпрокуратуры Украины о неуплате налогов в особо крупных размерах должностными лицами группы родственных компаний "Новой Почты". Об этом заявляет на своей официальной странице в Facebook "Новая почта", пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК Украина. "Вчера, 16 марта, были проведены обыски в 42 кассах в 6 отделениях в 5 городах Украины: Днепре, Одессе, Харькове, Полтаве и Львове. Никаких нарушений не найдено. Только в отделении №1 "Новая Почта" (Харьков) правоохранителями были изъяты средства в компании "Пост Финанс". Эти средства оформлены в соответствии с законодательством. Изъятые наличные являются средствами клиента, который не успел получить денежный перевод", - сообщили в компании.В "Новой почте" заявили, что изъятие этих средств противоречит действующей процедуре, "компания не согласна с такими действиями и будет их обжаловать". Также компания заявила, что с 16 марта на информационные системы "Новая Почта" проводятся хакерские атаки.Читайте также: ГПУ назвала причину обысков в "Новой почте" "Максимальная мощность таких атак достигла значительного уровня. Эти атаки почти не влияют на предоставление сервиса, но иногда возможны краткосрочные перебои в работе системы", - проинформировали в компании.



