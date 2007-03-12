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Раздел: Украина  
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В «Новой почте» отреагировали на обвинение в неуплате налогов

В «Новой почте» отреагировали на обвинение в неуплате налоговКомпания опровергла заявление ГПУ.

Компания "Новая почта" опровергла заявления Генпрокуратуры Украины о неуплате налогов в особо крупных размерах должностными лицами группы родственных компаний "Новой Почты". Об этом заявляет на своей официальной странице в Facebook "Новая почта", пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК Украина.

"Вчера, 16 марта, были проведены обыски в 42 кассах в 6 отделениях в 5 городах Украины: Днепре, Одессе, Харькове, Полтаве и Львове. Никаких нарушений не найдено. Только в отделении №1 "Новая Почта" (Харьков) правоохранителями были изъяты средства в компании "Пост Финанс". Эти средства оформлены в соответствии с законодательством. Изъятые наличные являются средствами клиента, который не успел получить денежный перевод", - сообщили в компании.

В "Новой почте" заявили, что изъятие этих средств противоречит действующей процедуре, "компания не согласна с такими действиями и будет их обжаловать". Также компания заявила, что с 16 марта на информационные системы "Новая Почта" проводятся хакерские атаки.

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"Максимальная мощность таких атак достигла значительного уровня. Эти атаки почти не влияют на предоставление сервиса, но иногда возможны краткосрочные перебои в работе системы", - проинформировали в компании.
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 Теги: Новая почта, налоги

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Сегодня, 10:20 » Автор: Татьяна Шедько
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