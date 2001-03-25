» » В суде приняли важное решение по делу Савченко
Раздел: Украина  
0

В суде приняли важное решение по делу Савченко

В суде приняли важное решение по делу Савченко Суд отклонил несколько жалоб и просьб со стороны защиты.

Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов народного депутата Украины Надежды Савченко относительно меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Также было отменено решение суда первой инстанции относительно незаконности задержания Савченко.

Читайте также: Глава "ЛНР" выступит в суде против Савченко. Видео

Напомним, что 22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Депутат была задержана в здании парламента.

Она подозревается в подготовке теракта в центре Киева в здании Верховной Рады.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Савченко, суд, дело

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:13 » Автор: Едгар Букмирза
     44
     0

Похожие новости по теме

Савченко анонсировала поход в президенты Савченко анонсировала поход в президенты

Рекламный ролик обнародован на ее странице в Facebook.

Савченко объявила о начале голодовки Савченко объявила о начале голодовки

Об этом она заявила в зале Шевченковского суда в Киеве.

В Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство на арест Савченко В Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство на арест Савченко

Время и место его рассмотрения сообщат позже.

В Европарламенте напомнили, что будут следить за ситуацией с Савченко В Европарламенте напомнили, что будут следить за ситуацией с Савченко

В Европе не собираются "забывать" об этой ситуации.

МИД Украины: Продолжение ареста Савченко незаконно МИД Украины: Продолжение ареста Савченко незаконно

Министерство иностранных дел Украины возмущено решением суда относительно Надежды Савченко.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх