Раздел: Украина
В суде приняли важное решение по делу Савченко
Суд отклонил несколько жалоб и просьб со стороны защиты.
Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов народного депутата Украины Надежды Савченко относительно меры пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Также было отменено решение суда первой инстанции относительно незаконности задержания Савченко.
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Напомним, что 22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Депутат была задержана в здании парламента.
Она подозревается в подготовке теракта в центре Киева в здании Верховной Рады.
Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов народного депутата Украины Надежды Савченко относительно меры пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Также было отменено решение суда первой инстанции относительно незаконности задержания Савченко.
Читайте также: Глава "ЛНР" выступит в суде против Савченко. Видео
Напомним, что 22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Депутат была задержана в здании парламента.
Она подозревается в подготовке теракта в центре Киева в здании Верховной Рады.
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