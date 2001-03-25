Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В суде приняли важное решение по делу Савченко

В суде приняли важное решение по делу Савченко

Похожие новости по теме

Савченко анонсировала поход в президенты Рекламный ролик обнародован на ее странице в Facebook.

Савченко объявила о начале голодовки Об этом она заявила в зале Шевченковского суда в Киеве.