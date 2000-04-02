Раздел: Украина
Украина идентифицировала 1,5 тысячи военных РФ, захватывающих Крым
Что касается событий на Донбассе - установлено несколько десятков тысяч конкретных лиц.
Украине удалось идентифицировать 1,5 тысячи кадровых российских военных, которые захватывали Крым и еще несколько десятков тысяч кадровых российских военных, воевавших на Донбассе.
Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
"Лишь только по Крыму идентифицированы с установочными данными мест проживания, гражданства, всех географических данных – более 1,5 тысячи кадровых российских военнослужащих, принимавших непосредственное участие в аннексии Крыма", – рассказал Тука.
"Что касается событий на Донбассе – установлено несколько десятков тысяч конкретных лиц, подозреваемых в совершении незаконных действий на территории Украины", – добавил замминистра, отметив, что лица были установлены в начале 2015 года.
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При этом Тука подчеркнул, что лично видел, насколько усердно работают люди, которые собирают доказательства присутствия регулярной российской армии на территории Украины.
Украине удалось идентифицировать 1,5 тысячи кадровых российских военных, которые захватывали Крым и еще несколько десятков тысяч кадровых российских военных, воевавших на Донбассе.
Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
"Лишь только по Крыму идентифицированы с установочными данными мест проживания, гражданства, всех географических данных – более 1,5 тысячи кадровых российских военнослужащих, принимавших непосредственное участие в аннексии Крыма", – рассказал Тука.
"Что касается событий на Донбассе – установлено несколько десятков тысяч конкретных лиц, подозреваемых в совершении незаконных действий на территории Украины", – добавил замминистра, отметив, что лица были установлены в начале 2015 года.
Читайте также: На Донбассе дает о себе знать партизанское движение, - штаб АТО
При этом Тука подчеркнул, что лично видел, насколько усердно работают люди, которые собирают доказательства присутствия регулярной российской армии на территории Украины.
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