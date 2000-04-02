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Раздел: Украина  
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Украина идентифицировала 1,5 тысячи военных РФ, захватывающих Крым

Украина идентифицировала 1,5 тысячи военных РФ, захватывающих КрымЧто касается событий на Донбассе - установлено несколько десятков тысяч конкретных лиц.

Украине удалось идентифицировать 1,5 тысячи кадровых российских военных, которые захватывали Крым и еще несколько десятков тысяч кадровых российских военных, воевавших на Донбассе.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

"Лишь только по Крыму идентифицированы с установочными данными мест проживания, гражданства, всех географических данных – более 1,5 тысячи кадровых российских военнослужащих, принимавших непосредственное участие в аннексии Крыма", – рассказал Тука.

"Что касается событий на Донбассе – установлено несколько десятков тысяч конкретных лиц, подозреваемых в совершении незаконных действий на территории Украины", – добавил замминистра, отметив, что лица были установлены в начале 2015 года.

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При этом Тука подчеркнул, что лично видел, насколько усердно работают люди, которые собирают доказательства присутствия регулярной российской армии на территории Украины.
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 Теги: военные РФ, Крым

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Сегодня, 15:28 » Автор: Богдан Процив
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