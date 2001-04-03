Раздел: Украина
СБУ раскрыла покушение на Мосийчука, - Грицак
Подробности дела будут обнародованы в ближайшее время.
Один из организаторов покушения на народного депутата Игоря Мосийчука задержан и установлены личности еще двоих, которые скрываются за пределами страны. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак.
Он отметил, что подробности дела будут обнародованы в ближайшее время, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Грицак добавил, что во время следственных действий и проведенных обысков правоохранители изъяли несколько килограмм тротила, РПГ-26, гранаты, другие вещи и документы, которые могут указывать на причастность задержанного лица к совершению этого преступления.
25 октября 2017 года в результате взрыва в Киеве около телеканала Эспрессо пострадали пять человек. Один из них скончался от полученных ранений. Открыто уголовное дело по статье 258 УК - террористический акт. Один человек погиб, четверо получили ранения.
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Среди пострадавших - Мосийчук, политолог Виталий Бала, женщина, которая проходила мимо, и сотрудник городской полиции.
Один из организаторов покушения на народного депутата Игоря Мосийчука задержан и установлены личности еще двоих, которые скрываются за пределами страны. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак.
Он отметил, что подробности дела будут обнародованы в ближайшее время, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Грицак добавил, что во время следственных действий и проведенных обысков правоохранители изъяли несколько килограмм тротила, РПГ-26, гранаты, другие вещи и документы, которые могут указывать на причастность задержанного лица к совершению этого преступления.
25 октября 2017 года в результате взрыва в Киеве около телеканала Эспрессо пострадали пять человек. Один из них скончался от полученных ранений. Открыто уголовное дело по статье 258 УК - террористический акт. Один человек погиб, четверо получили ранения.
Читайте также: Украина идентифицировала 1,5 тысячи военных РФ, захватывающих Крым
Среди пострадавших - Мосийчук, политолог Виталий Бала, женщина, которая проходила мимо, и сотрудник городской полиции.
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