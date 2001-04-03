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Раздел: Украина  
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СБУ раскрыла покушение на Мосийчука, - Грицак

СБУ раскрыла покушение на Мосийчука, - ГрицакПодробности дела будут обнародованы в ближайшее время.

Один из организаторов покушения на народного депутата Игоря Мосийчука задержан и установлены личности еще двоих, которые скрываются за пределами страны. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак.

Он отметил, что подробности дела будут обнародованы в ближайшее время, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Грицак добавил, что во время следственных действий и проведенных обысков правоохранители изъяли несколько килограмм тротила, РПГ-26, гранаты, другие вещи и документы, которые могут указывать на причастность задержанного лица к совершению этого преступления.

25 октября 2017 года в результате взрыва в Киеве около телеканала Эспрессо пострадали пять человек. Один из них скончался от полученных ранений. Открыто уголовное дело по статье 258 УК - террористический акт. Один человек погиб, четверо получили ранения.

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Среди пострадавших - Мосийчук, политолог Виталий Бала, женщина, которая проходила мимо, и сотрудник городской полиции.

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 Теги: Мосийчук, покушение

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Сегодня, 17:31 » Автор: Богдан Процив
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