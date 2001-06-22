Раздел: Украина
США пообещали помочь Украине и Грузии с самообороной
Украину и Грузию США видят как прифронтовые зоны.
Представитель Соединенных Штатов заявил о создании долговременных бастионов, которые будут защищать от вторжения КНР и Российской Федерации.
О таких намерениях Америки сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. Улучшение отношений со страной-оккупантом он связал с прекращением Москвой своего агрессивного поведения. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazetavv.
Во время своего выступления на подкомитете сената по делам Европы и сотрудничества в области региональной безопасности Митчелл заявил, что страна-агрессор и Китай имеют общую цель расколоть Запад, при этом каждая из стран имеет свои амбиции. Российская Федерация хочет раздробить его, в то время как КНР мечтает занять место Запада. Дипломат отмечает, что эти государства особо агрессивно ведут себя в Центральной и Восточной Европе.
Кроме того, за последние годы Москва пыталась силой перекроить границы, шантажировала и нападала на соседние страны, организовывала кампании против Запада в киберпространстве и увеличивала военное присутствие у своих западных кордонов.
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Представитель США отмечает, что улучшить отношения с Кремлем возможно лишь при условии прекращения Российской Федерацией агрессивного поведения. Дипломат заявил, что годы мягкой политики закончились и Штаты не будут жертвовать своими принципами и ставить под удар своих союзников.
Он сообщил, что пока хозяин Кремля не остановит свою агрессию, Америка создаст средства самообороны для прифронтовых стран, которые подвергаются военной угрозе со стороны РФ - Украины и Грузии.
Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что американская ПРО сможет защитить Украинское государство от российского вторжения.
Представитель Соединенных Штатов заявил о создании долговременных бастионов, которые будут защищать от вторжения КНР и Российской Федерации.
О таких намерениях Америки сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. Улучшение отношений со страной-оккупантом он связал с прекращением Москвой своего агрессивного поведения. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazetavv.
Во время своего выступления на подкомитете сената по делам Европы и сотрудничества в области региональной безопасности Митчелл заявил, что страна-агрессор и Китай имеют общую цель расколоть Запад, при этом каждая из стран имеет свои амбиции. Российская Федерация хочет раздробить его, в то время как КНР мечтает занять место Запада. Дипломат отмечает, что эти государства особо агрессивно ведут себя в Центральной и Восточной Европе.
Кроме того, за последние годы Москва пыталась силой перекроить границы, шантажировала и нападала на соседние страны, организовывала кампании против Запада в киберпространстве и увеличивала военное присутствие у своих западных кордонов.
Читайте также: В НАТО Украине пообещали «практическую поддержку»
Представитель США отмечает, что улучшить отношения с Кремлем возможно лишь при условии прекращения Российской Федерацией агрессивного поведения. Дипломат заявил, что годы мягкой политики закончились и Штаты не будут жертвовать своими принципами и ставить под удар своих союзников.
Он сообщил, что пока хозяин Кремля не остановит свою агрессию, Америка создаст средства самообороны для прифронтовых стран, которые подвергаются военной угрозе со стороны РФ - Украины и Грузии.
Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что американская ПРО сможет защитить Украинское государство от российского вторжения.
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