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Раздел: Украина  
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«Диверсанта» Панова приговорили в Крыму к 8 годам колонии строгого режима

«Диверсанта» Панова приговорили в Крыму к 8 годам колонии строгого режимаУкраинца обвиняют в подготовке терактов на полуострове.

Подконтрольный Кремлю "верховный суд" аннексированного Крыма приговорил фигуранта дела "украинских диверсантов" Евгения Панова к восьми годам колонии строгого режима.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на "Крым.Реалии".

Прокурор запрашивал для Панова 10,5 лет колонии строгого режима.

В апреле года суд перешел к рассмотрению данного дела по существу. Сообщалось, что Панов отказался от сделки с российским следствием. После этого ему продлили арест на полгода, до 26 сентября.

Как сообщает "Крымская правозащитная группа" в Фейсбуке, решение вынес судья Андрей Палий, гражданин РФ, бывший судья Ленинградского районного суда г. Калининград.

Правоохранители отмечают, что в деле Панова были зафиксированы пытки, психологическое давление, фальсификация доказательств, препятствование работе адвокатов, нарушение права на справедливый суд.

"Панов, как другие граждане Украины, которые стали фигурантами дел о «диверсантах», являются жертвами политически мотивированного уголовного преследования", - говорится в сообщении.

Еще один фигурант дела - Андрей Захтей - подписал досудебное соглашение со следствием. В феврале его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тыс. рублей (около 105 тыс. гривен).

Напомним, в августе 2016 года ФСБ России объявила о задержании в аннексированном Крыму группы "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО в Лефортово, а затем вернули в Крым.

Панов до задержания работал водителем автобуса АТП Запорожской АЭС.

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Российские спецслужбы заявляют, что Панов и Захтей якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры. Власти Украины отрицают российские обвинения и называют их "провокацией" российских спецслужб.
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 Теги: суд, Панов, Крым

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Сегодня, 11:14 » Автор: Богдан Процив
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