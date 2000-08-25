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Раздел: Украина  
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Черкассы частично остались без света

Черкассы частично остались без светаВ результате аварии на одной из подстанций в Черкассах в пятницу возникли перебои с энергоснабжением.

В Черкассах в пятницу, 31 августа, произошла авария на одной из подстанций, в результате чего в городе возникли перебои с энергоснабжением. Об этом сообщает пресс-служба ПАО Черкассыоблэнерго, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечено, что ремонтные бригады облэнерго уже работают над восстановлением энергоснабжения.

Как предупредили в ведомстве, ориентировочно электроснабжение в городе будет восстановлено до 20:00 пятницы.

Напомним, ранее Евпатория оказалась частично обесточена из-за аварии.

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Перед этим жителей Киева предупреждали об отключениях света за долги.
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 Теги: Черкассы, энергоснабжение

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Сегодня, 19:05 » Автор: Татьяна Ларина
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