Раздел: Украина
Черкассы частично остались без света
В результате аварии на одной из подстанций в Черкассах в пятницу возникли перебои с энергоснабжением.
В Черкассах в пятницу, 31 августа, произошла авария на одной из подстанций, в результате чего в городе возникли перебои с энергоснабжением. Об этом сообщает пресс-служба ПАО Черкассыоблэнерго, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечено, что ремонтные бригады облэнерго уже работают над восстановлением энергоснабжения.
Как предупредили в ведомстве, ориентировочно электроснабжение в городе будет восстановлено до 20:00 пятницы.
Напомним, ранее Евпатория оказалась частично обесточена из-за аварии.
Читайте также: Жители Лос-Анджелеса остались без света
Перед этим жителей Киева предупреждали об отключениях света за долги.
В Черкассах в пятницу, 31 августа, произошла авария на одной из подстанций, в результате чего в городе возникли перебои с энергоснабжением. Об этом сообщает пресс-служба ПАО Черкассыоблэнерго, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечено, что ремонтные бригады облэнерго уже работают над восстановлением энергоснабжения.
Как предупредили в ведомстве, ориентировочно электроснабжение в городе будет восстановлено до 20:00 пятницы.
Напомним, ранее Евпатория оказалась частично обесточена из-за аварии.
Читайте также: Жители Лос-Анджелеса остались без света
Перед этим жителей Киева предупреждали об отключениях света за долги.
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