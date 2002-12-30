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В Киеве произошло резонансное убийство. Видео

В Киеве произошло резонансное убийство. ВидеоАлкоголик, находясь под домашним арестом за убийство, пошел в гости и забил насмерть собутыльника

Мужчина, находившийся под домашним арестом за убийство и поджог квартиры с трупом, пришел на пьянку к знакомому, которого убил стулом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

В дежурную часть Святошинского райуправления полиции пришло сообщение о том, что на проспекте Курбаса убили человека. Прибывшие на место оперативники опросили заявителя. Тот и признался, что вместе с другом они пришли в гости к знакомому, где и устроили пьянку.

Во время застолья между мужчинами возник словесный конфликт, после чего товарищ заявителя ударил хозяина квартиры стулом по голове. Они оставили потерпевшего в квартире, а сами ушли. На следующий день решили проведать место пьянки и драки, где обнаружили хозяина мертвым.

Оперативники сразу установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался недавний герой криминальной хроники – 34-летний уроженец Луганской области. За несколько дней до этих событий он отметился еще одним убийством. Напомним, во время распития алкогольных напитков на улице Потапова мужчина подрался с еще одним киевлянином. Когда же понял, что его собутыльник мертв, то решил поджечь квартиру, чтобы скрыть следы преступления. В качестве меры пресечения ему избрали домашний арест, во время которого он убил еще одного человека.

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Как и в прошлый раз, следователи Святошинского райуправления полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство). Вот только мера пресечения другая – содержание под стражей. Ему все так же грозит 15 лет тюрьмы.

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 Теги: Киев, убийство

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Сегодня, 19:40 » Автор: Татьяна Ларина
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Сегодня, 20:33

Да что здесь комментировать: За кражу трех яблок на рынке - дают пожизненное, а за убийство - отпускают на волю. Дореформировались.

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