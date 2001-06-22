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В Днепре тестируют новый трамвай с сенсорным управлением. Видео

В Днепре тестируют новый трамвай с сенсорным управлением. ВидеоВ Днепре производят трамваи с сенсорным управлением и продают их в Египет

В Днепре тестируют новый современный трамвай. После прохождения всех испытаний трамвай отправится в Египет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Начиная с 20 июня, новую модель трамвая тестируют: проверяют ходовые, настраивают тормозные и устраивают пробные заезды. В целом смотрят, чтобы всё соответствовало украинским и международным стандартам. Информатор решил посмотреть, как в Днепре тестируют трамваи локального производства.

Этот вагон — первый из серии, который отправится в город Алесандрию. Разработкой трамвая занималась компания «Татра-Юг». Как отмечает производитель, трамвай от начала и до конца произведен в Днепре. На проектирование и изготовление модели ушёл приблизительно год.

По контракту, в течение 14 месяцев компания изготовит еще 15 таких трамваев. «Мы прошли уже почти все испытания, нам осталась «наработка на прокатку» 1000 км. Первый тестовый заезд проходил ночью. Мы гарантируем качество и безопасность всех наших вагонов. Поэтому уделяем много внимания тестированиям», — комментирует заместитель начальника КБ Титов Анатолий.

Этот трамвай пятого поколения кардинально отличается от тех, что работают у нас в городе сейчас. Он оснащен сенсорным пультом управления, на котором отображаются все приборы вагона и их диагностика. Управление вагона — векторное, что позволяет сохранять постоянную скорость на любых участках. Кроме этого определенное расстояние трамвай может проехать на аккумуляторах.

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В вагонах и в кабине водителя есть кондиционер, для того, чтобы сделать поездку в жарком климате максимально комфортной. Тележки новой конструкции, адаптированные под требования заказчика.

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 Теги: Днепр, трамвай

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Сегодня, 23:24 » Автор: Татьяна Ларина
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