Раздел: Видеоновости
В Днепре тестируют новый трамвай с сенсорным управлением. Видео
В Днепре производят трамваи с сенсорным управлением и продают их в Египет
В Днепре тестируют новый современный трамвай. После прохождения всех испытаний трамвай отправится в Египет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Начиная с 20 июня, новую модель трамвая тестируют: проверяют ходовые, настраивают тормозные и устраивают пробные заезды. В целом смотрят, чтобы всё соответствовало украинским и международным стандартам. Информатор решил посмотреть, как в Днепре тестируют трамваи локального производства.
Этот вагон — первый из серии, который отправится в город Алесандрию. Разработкой трамвая занималась компания «Татра-Юг». Как отмечает производитель, трамвай от начала и до конца произведен в Днепре. На проектирование и изготовление модели ушёл приблизительно год.
По контракту, в течение 14 месяцев компания изготовит еще 15 таких трамваев. «Мы прошли уже почти все испытания, нам осталась «наработка на прокатку» 1000 км. Первый тестовый заезд проходил ночью. Мы гарантируем качество и безопасность всех наших вагонов. Поэтому уделяем много внимания тестированиям», — комментирует заместитель начальника КБ Титов Анатолий.
Этот трамвай пятого поколения кардинально отличается от тех, что работают у нас в городе сейчас. Он оснащен сенсорным пультом управления, на котором отображаются все приборы вагона и их диагностика. Управление вагона — векторное, что позволяет сохранять постоянную скорость на любых участках. Кроме этого определенное расстояние трамвай может проехать на аккумуляторах.
Читайте также: В Днепре тестируют новый ракетный комплекс
В вагонах и в кабине водителя есть кондиционер, для того, чтобы сделать поездку в жарком климате максимально комфортной. Тележки новой конструкции, адаптированные под требования заказчика.
В Днепре тестируют новый современный трамвай. После прохождения всех испытаний трамвай отправится в Египет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Начиная с 20 июня, новую модель трамвая тестируют: проверяют ходовые, настраивают тормозные и устраивают пробные заезды. В целом смотрят, чтобы всё соответствовало украинским и международным стандартам. Информатор решил посмотреть, как в Днепре тестируют трамваи локального производства.
Этот вагон — первый из серии, который отправится в город Алесандрию. Разработкой трамвая занималась компания «Татра-Юг». Как отмечает производитель, трамвай от начала и до конца произведен в Днепре. На проектирование и изготовление модели ушёл приблизительно год.
По контракту, в течение 14 месяцев компания изготовит еще 15 таких трамваев. «Мы прошли уже почти все испытания, нам осталась «наработка на прокатку» 1000 км. Первый тестовый заезд проходил ночью. Мы гарантируем качество и безопасность всех наших вагонов. Поэтому уделяем много внимания тестированиям», — комментирует заместитель начальника КБ Титов Анатолий.
Этот трамвай пятого поколения кардинально отличается от тех, что работают у нас в городе сейчас. Он оснащен сенсорным пультом управления, на котором отображаются все приборы вагона и их диагностика. Управление вагона — векторное, что позволяет сохранять постоянную скорость на любых участках. Кроме этого определенное расстояние трамвай может проехать на аккумуляторах.
Читайте также: В Днепре тестируют новый ракетный комплекс
В вагонах и в кабине водителя есть кондиционер, для того, чтобы сделать поездку в жарком климате максимально комфортной. Тележки новой конструкции, адаптированные под требования заказчика.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
96
0
Также советуем посмотреть
- Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
- Очаровательные фотки собак, которым сделали стрижку
- Эпичные фотки выпускников, не сумевших сдержать веселье
- Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяин
- Порция эндорфинов: смешные анекдоты на пятницу
- В Черкассах преподаватели одного из вузов попались на взятке
- Україні необхідно денонсувати договір 2004 року
- В США стекло помешало тигру «поохотиться» на посетителя зоопарка
- Украинским военным удалось ликвидировать офицеров ВС РФ
- «Святого» Путина повесили на стену в российской детской библиотеке
- Кому необходимы эти запреты
- И смех, и грех: американку ранили хот-догом
- Процесс разведения сил и средств на Донбассе застопорился, - ОБСЕ
- Світ від Дональда Трампа
- По поводу высказываний супруги Турчинова
- В России помпезно открыли памятник с ошибкой
- Гройсман, судя по всему, вышел на тропу войны с Порошенко
- Этому мускулистому шимпанзе позавидует любой бодибилдер
- Щодо долі Сєнцова вже не витримують нерви
- Сенсация: в Британии «призрак» дал интервью
- Прошу Колесникова больше не возрождать потенциал Донбасса
- В Украине сократят ширину дорог
- В США любопытный медведь стал «пленником» автомобиля
- Девушка стала звездой Сети, устроив переполох на свадьбе любовника
- Россия организует войны ради обогащения своей верхушки
- Кольченко разрешили трехдневное свидение с мамой
- В США самолет и НЛО устроили «ДТП» в небе
- «ЛНР»: без чужих воевать не будут
- На Киевщине проведут контрдиверсионные учения
- У Сенцова есть шанс, у Путина тоже
Оставьте свой комментарий