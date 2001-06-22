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В Британии создан уникальный дрон для ремонта дорог. Видео

В Британии создан уникальный дрон для ремонта дорог. Видео Необычный квадрокоптер оснастили 3D-принтером.

Считается, что машины будут летать по городам, изучая и патрулируя их. Если аппарат найдёт выбоину, то сразу же подлетит к ней и заделает. Это всё стало частью концепции «саморемонтирующихся городов», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Никто не хочет ездить по разбитым дорогах. Это не только доставляет дискомфорт, но и вредит автомобилю. Но на помощь приходят новые технологии.

В Британии учёные будут ремонтировать дороги. Этот новый революционный процесс будет происходить с дронами и 3D-принтерами. Машина постоянно патрулирует улицу в поисках ямы. При обнаружении она отправляет сигнал в центр управления, а затем отправляется совершать ремонт.

Такая концепция является частью более глобального университетского плана «саморемонтирующихся городов». В нём указывается, как роботехника может заменить человека на тяжёлых ремонтных работах.

Профессор по материалам и структурам из Университета Лидса Фил Пеннелл заявляет, что использование дронов с 3D-принтерами и распознаванием ям сможет значительно сэкономить бюджет города. Дело в том, что выбоины начинаются с крошечных ям, а такая умная техника может заделать даже 1-миллимитровую трещину.

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По словам Фила Пеннелла, всё это кажется фантастикой, но через 20 лет может быть обыденностью.

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 Теги: Великобритания, дороги, ремонт

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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