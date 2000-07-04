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Кадры с места смертельного ДТП под Киевом. Видео

Кадры с места смертельного ДТП под Киевом. ВидеоНа Стародубском шоссе в районе санатория “Жовтень” в ДТП погиб человек.

Авария произошла около 7 часов утра 7 июля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo - Киев

В сторону Обухова двигался автомобиль Škoda. Навстречу в Киев двигался Peugeot. Водитель Peugeot не справился с управлением и автомобиль выехал на обочину. После того как машина задела дорожный знак, ее вынесло на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение.

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Peugeot, в котором находилось два человека, перевернуло несколько раз. Один человека погиб, другой в тяжелом состоянии был госпитализирован.

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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 23:08 » Автор: Татьяна Ларина
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