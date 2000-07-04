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Во Львове показали процесс сборки украинских автобусов. Видео

Во Львове показали процесс сборки украинских автобусов. Видео Двигатель автобусов соответствует стандарту Евро-5.

Полсотни низкопольных автобусов «Электрон» будут поставлены во Львов уже в 2018 году. С помощью финансового лизинга от «Укргазбанка» Львовское коммунальное АТП №1 смогло приобрести современные автобусы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Покупка крупной партии автобусов «Электрон» для Львова – знаковое событие, ведь данные машины производятся на в этом же городе, на украинско-немецком СП «Электротранс». Предприятие готово выпускать по 10 автобусов ежемесячно.

Кстати, сейчас на заводе ведется сборка двух трамваев для Киева и 10 автобусов для Ужгорода.

Автобусы «Электрон» оснащаются турбодизельными двигателями Сummins экологического стандарта евро 5 и немецкой трансмиссией.

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Машины отвечают всем европейским нормам по перевозке людей с ограниченными физическими возможностями.

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 Теги: Электрон, Львов, автобусы

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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