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Сестра Олега Сенцова прокомментировала состояние режиссера. Видео
По словам девушки, её брат находится в критическом состоянии.
Фотографии Олега Сенцова, которые накануне обнародовала российская сторона - настоящие и неподдельные. По крайней мере, такое убеждение в комментарии выразила Наталья Каплан, сестра режиссера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 5 канал.
Также она отметила, что Олег отказывается от транспортировки в гражданскую больницу в российском Лабытнанги, ведь не считает себя больным, поэтому его устраивают и тюремные врачи.
"На фото действительно Олег. Видно, что он очень-очень истощен, очень худой. То есть от Олега там на самом деле мало что осталось. Сейчас у него началась анемия, жалуется на боли в сердце, пульс очень слабый. Только 40 ударов в минуту. Он практически не встает. Поднимается только в случае крайней необходимости. и как он написал в своем письме: "Видимо, конец близок". Он там был в реанимации городской больницы города Лабытнанги и к нему относились намного хуже. У него доверия к тюремному врачу, как ни странно, больше, чем к обычным гражданским врачам", - рассказала сестра политзаключенного.
Сегодня с Сенцов в колонии увиделся и русский священник - епископ Григорий Михнов-Войтенко. Он находится в российском Лабытнанги и разговаривал с пленником. В колонии также состоялся медицинский консилиум, на котором и местные, и тюремные врачи обсуждали состояние украинского режиссера. В следующий раз увидеть Сенцова епископ планирует уже в понедельник, 13 августа.
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Украинец употребляет только воду и минимальное количество медицинских смесей, которые его поддерживают. Сенцов также в очередной раз напомнил, что не прекратит голодовку - пока Кремль не пойдет на его требования. А именно - освободит всех украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах.
Фотографии Олега Сенцова, которые накануне обнародовала российская сторона - настоящие и неподдельные. По крайней мере, такое убеждение в комментарии выразила Наталья Каплан, сестра режиссера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 5 канал.
Также она отметила, что Олег отказывается от транспортировки в гражданскую больницу в российском Лабытнанги, ведь не считает себя больным, поэтому его устраивают и тюремные врачи.
"На фото действительно Олег. Видно, что он очень-очень истощен, очень худой. То есть от Олега там на самом деле мало что осталось. Сейчас у него началась анемия, жалуется на боли в сердце, пульс очень слабый. Только 40 ударов в минуту. Он практически не встает. Поднимается только в случае крайней необходимости. и как он написал в своем письме: "Видимо, конец близок". Он там был в реанимации городской больницы города Лабытнанги и к нему относились намного хуже. У него доверия к тюремному врачу, как ни странно, больше, чем к обычным гражданским врачам", - рассказала сестра политзаключенного.
Сегодня с Сенцов в колонии увиделся и русский священник - епископ Григорий Михнов-Войтенко. Он находится в российском Лабытнанги и разговаривал с пленником. В колонии также состоялся медицинский консилиум, на котором и местные, и тюремные врачи обсуждали состояние украинского режиссера. В следующий раз увидеть Сенцова епископ планирует уже в понедельник, 13 августа.
Читайте также: На Днепропетровщине полицейские напали на женщину-адвоката. Видео
Украинец употребляет только воду и минимальное количество медицинских смесей, которые его поддерживают. Сенцов также в очередной раз напомнил, что не прекратит голодовку - пока Кремль не пойдет на его требования. А именно - освободит всех украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах.
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