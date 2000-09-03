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В Виннице прошел масштабный концерт ко Дню города. Видео
Среди участников мероприятия - Наталья Могилевская, Melovin и Kozak System.
8 сентября Винница празднует День рождения. Для горожан и гостей города приготовили много развлечений, фотозону и тематические локации, однако из-за дождя многие из них пустовали, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на vinnitsa.info.
В 19 часов на площади Вaсилия Стусa состоялся концерт с участием украинских исполнителей. Учaсник «Евровидения» Melovin имел большинство сторонников среди молодежи. Ему подпевали и громко аплодировали. A еще принесли много плакатов и даже портретов певца..
Город над Бугом сегодня приветствовала рок-группаа Kozak System. Со сцены играли драйвовые песни. Последней нa сцене выступилa Наталья Могилевскaя. Играли всем знакомые композиции «Месяц по небу ходит», «Я танцевала»...
Винничан также поздравляли мэр города Сергей Моргунов и премьер-министр Владимир Гройсмaн.
Читайте также: В Одессе обезвредили взрывчатку под автомобилем. Видео
Действие завершилось пиротехническом шоу, однaко из-за тумана фейерверков не было видно, всю площадь окутал дым...
8 сентября Винница празднует День рождения. Для горожан и гостей города приготовили много развлечений, фотозону и тематические локации, однако из-за дождя многие из них пустовали, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на vinnitsa.info.
В 19 часов на площади Вaсилия Стусa состоялся концерт с участием украинских исполнителей. Учaсник «Евровидения» Melovin имел большинство сторонников среди молодежи. Ему подпевали и громко аплодировали. A еще принесли много плакатов и даже портретов певца..
Город над Бугом сегодня приветствовала рок-группаа Kozak System. Со сцены играли драйвовые песни. Последней нa сцене выступилa Наталья Могилевскaя. Играли всем знакомые композиции «Месяц по небу ходит», «Я танцевала»...
Винничан также поздравляли мэр города Сергей Моргунов и премьер-министр Владимир Гройсмaн.
Читайте также: В Одессе обезвредили взрывчатку под автомобилем. Видео
Действие завершилось пиротехническом шоу, однaко из-за тумана фейерверков не было видно, всю площадь окутал дым...
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