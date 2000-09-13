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В Китае девочка упала под поезд. Видео

В Китае девочка упала под поезд. ВидеоРебенок упал в проем между вагоном и платформой.

Трехлетняя девочка упала под поезд, когда он прибыл на станцию. Инцидент произошел в Китае, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Мать ребенка находилась рядом, но не смогла удержать девочку за руку. Она хотела первой зайти в вагон и провалилась в проем после того, как вагон остановился.

Очевидцы инцидента и работники станции практически сразу смогли достать трехлетнюю девочку. Она громко плакала и кричала, но не пострадала.

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Известно, что мама с девочкой благополучно уехали на следующем поезде.

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 Теги: девочка, поезд, видео

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Сегодня, 16:38 » Автор: Богдан Процив
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