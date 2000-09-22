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Поросята сразились на специальных "олимпийских играх". Видео

Поросята сразились на специальных "олимпийских играх". Видео Необычное соревнование устроили в Китае.

Китайский фермер Юй Сяобо в преддверии зимних Олимпийских игр-2022 организовала состязание по триатлону для двухмесячных поросят, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

На кадрах видно, что животные выполняют задания, стартуя по свистку. Поросята бежали кросс, преодолевали препятствия и прыгали в бассейн, а после соревнований получили вкусные призы.

Юй Сяобо решила организовать соревнование, чтобы привлечь внимание к городу Чжанцзякоу, где пройдет часть мероприятий будущей Олимпиады.

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Триатлон – мультиспортивная гонка, в ходе которой спортсмены без перерывов последовательно проходят ряд таких этапов, как, например, плавание, бег и велогонка.

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 Теги: Китай, поросята

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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