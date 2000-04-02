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Раздел: Авто  
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В Житомире придумали дешевый автомобиль, работающий без топлива

В Житомире придумали дешевый автомобиль, работающий без топлива Машина будет заряжаться благодаря физическим усилиям водителя.

Пока автомобилисты ломают копья в спорах, что дешевле – дизельное или газовое авто, и что эффективней – электромобиль или гибрид, украинский стартап из Житомира придумал самый чистый и дешевый вид транспорта – автомобиль на кинетической энергии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Молодые участника стартапа «Kinetic Force» разработали, пожалуй, самое необычное и дешевое транспортное средство в мире – кинетический автомобиль под названием «KIN».

«KIN» – это кроссовер, которому не требуется бензин, дизель, газ и электричество.

Он оснащен необычным кинетическим механизмом, внешне и конструктивно несколько повторяющим устройство заводных детских игрушек, приводимых в движение ключиком.

Изобретенная украинскими инженерами-любителями технология «завода» автомобиля позволяет питать двигатель транспортного средства. При этом, так как в «KIN» не требуется устанавливать тяжеловесные двигатели, батареи, топливный бак, и многие иные системы, вес такого автомобиля не превышает 1000 кг. А себестоимость его производства снижается в разы.

Полная зарядка кинетического кроссовера требует примерно 15 минут интенсивной физической силы одного человека. А данной энергии хватит на 80-100 км пути в условиях города. Причем, столь необычный вид подзарядки позволяет снабдить энергией не только двигатель автомобиля «KIN», но и его световую оптику, и даже современную аудиосистему с шестью динамиками.

Подобный рабочий диапазон, экономичность и предельная простота обслуживания делает кинетический автомобиль «KIN» идеальным городским транспортным средством. Проведя один раз в сутки его ручной «завод», автомобилю хватит энергии доставить вас на работу и обратно, а по пути отвезти детей в школу или заехать в магазин.

Кроме того, ежедневное интенсивное 15-минутное приложение физических сил может заменить поход в спортзал. Это не только сохранит здоровье и стройность, но и сэкономит деньги на оплату месячного спортивного абонемента.

По подсчетам Анатолия Руденко и Михаила Мовчана, изобретателей необычного автомобиля на кинетической энергии, за 15 минут «завода» автомобиля человек весом 75-80 кг способен терять порядка 400 калорий. Это лучше, чем тренировки на беговой дорожке.

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Сейчас стартап «Kinetic Force»ищет инвесторов для финансирования создания своего первого прототипа кинетического автомобиля «KIN». Предполагается, что себестоимость такого кроссовера не будет превышать 50000 грн.
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 Теги: Житомир, стартап

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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