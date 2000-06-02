Раздел: Авто
Nissan представила «дома на колёсах»
«Ниссан» представила на автовыставке в Мадриде два кемпера.
Бело-салатовый «дом на колёсах» построен на базе NV200, а вот бело-красный выстроен на основе NV300. Кстати, тот, который бело-салатовый, реально заказать в чисто «зелёном» исполнении - т.е. как электрокар, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Хотя идея, безусловно, симпатичная, есть сомнения в том, что e-NV200 с батареей на 40 киловатт-часов является идеальным автомобилем для путешествий. Так, на одной зарядке машина способна проезжать даже менее 300 км. Постоянная зависимость от розетки!
Вероятно, куда более удобным решением для туристов является новый NV300 Camper - «донором» выступает NV300 с ДВС. Мощность исходит от 1,6-литрового дизеля. Тем не менее, как мы знаем, Nissan хочет постепенно отказаться от дизельных силовых установок вообще.
Крыша у обеих машин поднимается, так что образуется вполне нормальное спальное место на «втором этаже». Внутри кемперов есть всё для комфортных дальних поездок: холодильник, раковина, плита для приготовления пищи.
Nissan не раскрывает информацию о глобальной доступности новых кемперов, отмечая только то, что в Испании такие авто можно приобрести у любого дилера Nissan.
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Стоимость таких классных кемперов для нас остаётся тайной.
Бело-салатовый «дом на колёсах» построен на базе NV200, а вот бело-красный выстроен на основе NV300. Кстати, тот, который бело-салатовый, реально заказать в чисто «зелёном» исполнении - т.е. как электрокар, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Хотя идея, безусловно, симпатичная, есть сомнения в том, что e-NV200 с батареей на 40 киловатт-часов является идеальным автомобилем для путешествий. Так, на одной зарядке машина способна проезжать даже менее 300 км. Постоянная зависимость от розетки!
Вероятно, куда более удобным решением для туристов является новый NV300 Camper - «донором» выступает NV300 с ДВС. Мощность исходит от 1,6-литрового дизеля. Тем не менее, как мы знаем, Nissan хочет постепенно отказаться от дизельных силовых установок вообще.
Крыша у обеих машин поднимается, так что образуется вполне нормальное спальное место на «втором этаже». Внутри кемперов есть всё для комфортных дальних поездок: холодильник, раковина, плита для приготовления пищи.
Nissan не раскрывает информацию о глобальной доступности новых кемперов, отмечая только то, что в Испании такие авто можно приобрести у любого дилера Nissan.
Читайте также: Toyota представила внедорожный дом на колесах
Стоимость таких классных кемперов для нас остаётся тайной.
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