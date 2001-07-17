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В BMW добавили мощности новому 7 Series

В BMW добавили мощности новому 7 SeriesВ текущем месяце баварцы приступили к активным тестам обновлённой версии седана 7 Series.

Стандартные модификации уже не раз попадали в объективы фотошпионов, и теперь дело дошло до гибридной модификации. Как сообщает портал Bmwblog, с рестайлингом BMW 7 Series получит новую модификацию 745e, которая придёт на смену версиям 740e и 740Le. Силовая установка на BMW 745e будет состоять из турбированной бензиновой «четвёрки» B48B20, которая, вероятно, будет позаимствована у модификации 740e, а также электромотора, восьмискоростного «автомата» и комплекта батарей, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

Её мощность составит в районе 390 лошадиных сил, тогда как на актуальной модификации 740e она развивает 322 лошадиные силы. Сообщается, что такой прирост в мощности будет возможен благодаря новому электромотору и батареям от BMW i3 и i3S, которые имеют более высокую плотность, нежели те, которые устанавливаются на актуальный 740e, а они, как известно, были позаимствованы у кросса X5 xDrive40e. Новые аккумуляторы на 745e позволят увеличить запас хода на одной зарядке, а также повысят топливную эффективность седана, но насколько – пока неизвестно.

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Актуальный BMW 740e может проезжать на одном заряде 40 километров пути в заднеприводной модификации по методике NEDC. Кроме того, новая модификация получит возможность заряжаться от напольной беспроводной зарядной станции, как это уже умеет делать BMW 530e. Помимо новой силовой установки, новый BMW 745e получит последнюю версию цифровой приборной панели Live Cockpit, которая будет позаимствована у купе 8 Series и концепта Z4. Ожидается, что осенью BMW обновит 7 Series с классическими двигателями, а уже в начале следующего года будет представлена гибридная модификация 745e.
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 Теги: BMW, 7 Series, мощность

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Сегодня, 11:02 » Автор: Алена Шимко
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