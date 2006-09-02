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Раздел: Авто  
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McLaren представил отреставрированный суперкар F1

McLaren представил отреставрированный суперкар F1Первым стал бойкий F1 GTR Longtail 25R 1997 года.

McLaren Special Operations запустил новую программу по сертификации суперкаров F1 и представил первый отреставрированный экземпляр, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

Первым стал бойкий F1 GTR Longtail 25R 1997 года, представитель «ле-мановской» техники. Он как раз полностью восстановлен McLaren Special Operations и демонстрируется в рамках Concours of Elegance (графство Суррей, Великобритания).

McLaren говорит, что программа F1 Certified разработана для того, чтобы «гарантировать подлинность как дорожных, так и гоночных версий суперкара, дав абсолютный душевный покой для нынешних и будущих владельцев».

Автомобили в рамках данной программы получают сертификат подлинности, который подтверждает происхождение, оригинальность деталей и механизмов, рассказывает про историю обслуживания и гоночные успехи. Хозяева таких «Макларенов» также получат иллюстрированную книгу, чтобы была задокументирована история авто.

McLaren F1 - это редкость вообще. Суперкар собирали в промежутке между 1993 и 1998 годами. Вышло 64 дорожных автомобиля и 28 гоночных машин.

Первый автомобиль, сертифицированный по этой программе, - «длиннохвостый» вариант. Таких сделали только в количестве трёх штук. В Ле-Мане успеха он не познал, а потому был спешно продан в Японию. Последняя для него гонка датируется 2005 годом (Fuji Speedway).

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Машину восстанавливали 18 месяцев, используя совершенно новенькие детали, которые хранились всё это время в контейнере на фабрике.
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 Теги: McLaren, суперкар, реставрация, F1

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Сегодня, 09:14 » Автор: Алена Шимко
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