Раздел: Авто
McLaren представил отреставрированный суперкар F1
Первым стал бойкий F1 GTR Longtail 25R 1997 года.
McLaren Special Operations запустил новую программу по сертификации суперкаров F1 и представил первый отреставрированный экземпляр, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Первым стал бойкий F1 GTR Longtail 25R 1997 года, представитель «ле-мановской» техники. Он как раз полностью восстановлен McLaren Special Operations и демонстрируется в рамках Concours of Elegance (графство Суррей, Великобритания).
McLaren говорит, что программа F1 Certified разработана для того, чтобы «гарантировать подлинность как дорожных, так и гоночных версий суперкара, дав абсолютный душевный покой для нынешних и будущих владельцев».
Автомобили в рамках данной программы получают сертификат подлинности, который подтверждает происхождение, оригинальность деталей и механизмов, рассказывает про историю обслуживания и гоночные успехи. Хозяева таких «Макларенов» также получат иллюстрированную книгу, чтобы была задокументирована история авто.
McLaren F1 - это редкость вообще. Суперкар собирали в промежутке между 1993 и 1998 годами. Вышло 64 дорожных автомобиля и 28 гоночных машин.
Первый автомобиль, сертифицированный по этой программе, - «длиннохвостый» вариант. Таких сделали только в количестве трёх штук. В Ле-Мане успеха он не познал, а потому был спешно продан в Японию. Последняя для него гонка датируется 2005 годом (Fuji Speedway).
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Машину восстанавливали 18 месяцев, используя совершенно новенькие детали, которые хранились всё это время в контейнере на фабрике.
McLaren Special Operations запустил новую программу по сертификации суперкаров F1 и представил первый отреставрированный экземпляр, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Первым стал бойкий F1 GTR Longtail 25R 1997 года, представитель «ле-мановской» техники. Он как раз полностью восстановлен McLaren Special Operations и демонстрируется в рамках Concours of Elegance (графство Суррей, Великобритания).
McLaren говорит, что программа F1 Certified разработана для того, чтобы «гарантировать подлинность как дорожных, так и гоночных версий суперкара, дав абсолютный душевный покой для нынешних и будущих владельцев».
Автомобили в рамках данной программы получают сертификат подлинности, который подтверждает происхождение, оригинальность деталей и механизмов, рассказывает про историю обслуживания и гоночные успехи. Хозяева таких «Макларенов» также получат иллюстрированную книгу, чтобы была задокументирована история авто.
McLaren F1 - это редкость вообще. Суперкар собирали в промежутке между 1993 и 1998 годами. Вышло 64 дорожных автомобиля и 28 гоночных машин.
Первый автомобиль, сертифицированный по этой программе, - «длиннохвостый» вариант. Таких сделали только в количестве трёх штук. В Ле-Мане успеха он не познал, а потому был спешно продан в Японию. Последняя для него гонка датируется 2005 годом (Fuji Speedway).
Читайте также: Новый суперкар McLaren P14: первые снимки
Машину восстанавливали 18 месяцев, используя совершенно новенькие детали, которые хранились всё это время в контейнере на фабрике.
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