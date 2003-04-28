Раздел: Авто
В Сети показали Ford Taurus из «Робокопа»
Машина выставлена на аукцион.
Больше всего Ford Taurus фигурировал на экране в «Робокопе» (1987) – золотое время режиссёра Пола Верховена, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
В современной классике научной фантастики одетый в композитный скафандр киборг – герой Питера Уэллера - рассекает Детройт в футуристическом аэро-Taurus.
Эти 15 минут обеспечили автомобилю мировую славу и даже гарантировали ему место на культовом плакате фильма. Вероятно, именно после его выхода, бесчисленное количество Taurus было выпущено в полицейском обмундировании, чтобы соответствовать полицейскому автопарку из «Робокопа», уделяя пристальное внимание деталям. На приборной панели именно этого матово-черного ’86 Taurus LX - расписался Питер Веллер.
Автомобиль использовался на юбилейном мероприятии Robocop всего пару лет назад. Помимо автографа кинозвезды в кабине Taurus также имеется множество болтовых ретро-технологий – так сказать, для завершения образа.
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К сожалению, в настоящее время Taurus не работает. Однако любой, у кого есть доступ к сменному блоку управления двигателем автомобиля, сможет вернуть культовую машину на улицу в кратчайшие сроки. Выдержанный вид соответствует образу в фильме.
Больше всего Ford Taurus фигурировал на экране в «Робокопе» (1987) – золотое время режиссёра Пола Верховена, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
В современной классике научной фантастики одетый в композитный скафандр киборг – герой Питера Уэллера - рассекает Детройт в футуристическом аэро-Taurus.
Эти 15 минут обеспечили автомобилю мировую славу и даже гарантировали ему место на культовом плакате фильма. Вероятно, именно после его выхода, бесчисленное количество Taurus было выпущено в полицейском обмундировании, чтобы соответствовать полицейскому автопарку из «Робокопа», уделяя пристальное внимание деталям. На приборной панели именно этого матово-черного ’86 Taurus LX - расписался Питер Веллер.
Автомобиль использовался на юбилейном мероприятии Robocop всего пару лет назад. Помимо автографа кинозвезды в кабине Taurus также имеется множество болтовых ретро-технологий – так сказать, для завершения образа.
Читайте также: Ford и Chevrolet прекратили выпуск легендарных моделей
К сожалению, в настоящее время Taurus не работает. Однако любой, у кого есть доступ к сменному блоку управления двигателем автомобиля, сможет вернуть культовую машину на улицу в кратчайшие сроки. Выдержанный вид соответствует образу в фильме.
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