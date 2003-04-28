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Раздел: Авто  
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BMW показала первую фотографию четырехдверной «восьмерки»

BMW показала первую фотографию четырехдверной «восьмерки»Внешне и технически BMW 8 Series Gran Coupe будет повторять купе и кабриолет.

Компания BMW опубликовала первую фотографию новой модели семейства 8 Series - четырехдверки 8 Series Gran Coupe. Премьера новинки состоится на специальном мероприятии #NextGen в выставочном центре BMW Welt в конце июня, а ее рыночный дебют запланирован на сентябрь.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

От BMW 8 серии с двумя дверями Gran Coupe отличается увеличенной колесной базой. Прибавка позволила расширить пространство на заднем ряду, а также сделать больше багажный отсек. Пока не ясно, сколько посадочных мест будет в автомобиле, хотя не исключено, что на выбор могут предложить два раздельных кресла или трехместный диван.

В основе моделей семейства лежит модульная платформа CLAR с адаптивной подвеской и подруливающими задними колесами. В конструкции «тележки» используется алюминий, магний и углепластик. В зависимости о версии «восьмерку» можно укомплектовать блокировка заднего дифференциала и активными стабилизаторами поперечной устойчивости.

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Купе BMW 8 Series предлагается в двух модификациях: бензиновой M850i xDrive и дизельной 840d xDrive. Первая комплектуется 4,4-литровым V8 с двумя турбонагнетателями, который выдает 530 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Вторая - трехлитровой дизельной «шестеркой» мощностью 320 сил и 680 Нм момента. Коробка - восьмидиапазонный «автомат» Steptronic.

BMW показала первую фотографию четырехдверной «восьмерки»
BMW показала первую фотографию четырехдверной «восьмерки»
BMW показала первую фотографию четырехдверной «восьмерки»
BMW показала первую фотографию четырехдверной «восьмерки»

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 Теги: BMW, восьмерки

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