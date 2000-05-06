Эти советы помогут уберечься от ДТП в туманную погоду

В тумане рекомендуется соблюдать максимальную осторожность.



Наличие тумана на дороге представляет особую опасность для всех участников дорожного движения, сообщает



При передвижении по трассе, расположенной за городом, при условии плохой видимости, создается опасность для водителей, так как ближайшие предметы они могут увидеть лишь на расстоянии в 100-150 метров.



Это намного повышает риск попадания в ДТП. Для предотвращения аварийных ситуаций необходимо помнить следующие правила, которые помогут при движении в условиях плохой видимости:



- при ухудшении видимости, в первую очередь, следует включить ближний свет фар совместно с противотуманками. Это поможет сделать автомобиль более заметным на дороге.



Ошибочным является распространенное мнение, что противотуманные фары нужны исключительно для освещения в плохую погоду, а также включения их совместно с дальним светом фар.



- при густом тумане, перемещение даже с допустимой скоростью становится опасным. Скорость автомобиля должна быть такой, чтобы иметь возможность практически моментально остановиться, так как на дороге могут находиться автомобили, стоящие там по причине попадания в пробку или ДТП.



- оптимальный вариант - езда на расстоянии от автомобиля, идущего впереди, достаточным для того, чтобы не терять его из виду.



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Ну и конечно же, необходимо соблюдать предписанный участку скоростной режим. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Наличие тумана на дороге представляет особую опасность для всех участников дорожного движения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream При передвижении по трассе, расположенной за городом, при условии плохой видимости, создается опасность для водителей, так как ближайшие предметы они могут увидеть лишь на расстоянии в 100-150 метров.Это намного повышает риск попадания в ДТП. Для предотвращения аварийных ситуаций необходимо помнить следующие правила, которые помогут при движении в условиях плохой видимости:- при ухудшении видимости, в первую очередь, следует включить ближний свет фар совместно с противотуманками. Это поможет сделать автомобиль более заметным на дороге.Ошибочным является распространенное мнение, что противотуманные фары нужны исключительно для освещения в плохую погоду, а также включения их совместно с дальним светом фар.- при густом тумане, перемещение даже с допустимой скоростью становится опасным. Скорость автомобиля должна быть такой, чтобы иметь возможность практически моментально остановиться, так как на дороге могут находиться автомобили, стоящие там по причине попадания в пробку или ДТП.- оптимальный вариант - езда на расстоянии от автомобиля, идущего впереди, достаточным для того, чтобы не терять его из виду.Ну и конечно же, необходимо соблюдать предписанный участку скоростной режим.





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