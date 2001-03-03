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Так выглядит офис Coca-Cola в Шанхае. Фото

Так выглядит офис Coca-Cola в Шанхае. ФотоЗдесь есть на что посмотреть.

Крупные международные компании уделяют много внимания организации рабочего процесса. При проектировании офисов в расчет принимают и функциональность, и комфорт для сотрудников. Ярким примером может служить новая штаб-квартира компании Coca-Cola в Шанхае. На площади 120 тысяч квадратных метров расположились центр инноваций, завод по производству концентратов и, собственно, офис. Туда и нагрянем, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Фасад пятиэтажного здания, где трудятся несколько сотен человек, облицован стеклянными панелями. Сотрудников к нему доставляет корпоративный шаттл: штаб-квартира находится на почтительном расстоянии от центра крупнейшего в мире мегаполиса.

Так выглядит офис Coca-Cola в Шанхае. Фото


В интерьере конференц-зала, где проводят встречи и рабочие совещания, много интересных деталей. Например, корпоративные вопросы обсуждают за четырехцветными столами, которые символизируют четыре продукта компании: Coke Light (белый), Coke Zero (черный), Fanta (оранжевый) и классическую Coca-Colа (красный).

Так выглядит офис Coca-Cola в Шанхае. Фото


Нашлось место и для элементов традиционной азиатской культуры. При желании беседовать можно не за столами, а на татами.

Так выглядит офис Coca-Cola в Шанхае. Фото


В офисе есть отличная столовая, где кормят блюдами и китайской, и европейской кухни, но довольно часто сотрудники пренебрегают визитами туда. Дело в том, что во время обеденных перерывов регулярно проводятся встречи со знаменитостями. Для их выступлений организован красочный лекторий.

Так выглядит офис Coca-Cola в Шанхае. Фото


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Вообще, этот офис — целый мини-город. Здесь даже зал для занятия йогой есть и футбольное поле, всего и не перечислить.

Так выглядит офис Coca-Cola в Шанхае. Фото
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 Теги: Шанхай, офис

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Сегодня, 16:29 » Автор: Анна Мартынова
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