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Так выглядит офис Coca-Cola в Шанхае. Фото
Здесь есть на что посмотреть.
Крупные международные компании уделяют много внимания организации рабочего процесса. При проектировании офисов в расчет принимают и функциональность, и комфорт для сотрудников. Ярким примером может служить новая штаб-квартира компании Coca-Cola в Шанхае. На площади 120 тысяч квадратных метров расположились центр инноваций, завод по производству концентратов и, собственно, офис. Туда и нагрянем, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Фасад пятиэтажного здания, где трудятся несколько сотен человек, облицован стеклянными панелями. Сотрудников к нему доставляет корпоративный шаттл: штаб-квартира находится на почтительном расстоянии от центра крупнейшего в мире мегаполиса.
В интерьере конференц-зала, где проводят встречи и рабочие совещания, много интересных деталей. Например, корпоративные вопросы обсуждают за четырехцветными столами, которые символизируют четыре продукта компании: Coke Light (белый), Coke Zero (черный), Fanta (оранжевый) и классическую Coca-Colа (красный).
Нашлось место и для элементов традиционной азиатской культуры. При желании беседовать можно не за столами, а на татами.
В офисе есть отличная столовая, где кормят блюдами и китайской, и европейской кухни, но довольно часто сотрудники пренебрегают визитами туда. Дело в том, что во время обеденных перерывов регулярно проводятся встречи со знаменитостями. Для их выступлений организован красочный лекторий.
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Вообще, этот офис — целый мини-город. Здесь даже зал для занятия йогой есть и футбольное поле, всего и не перечислить.
Крупные международные компании уделяют много внимания организации рабочего процесса. При проектировании офисов в расчет принимают и функциональность, и комфорт для сотрудников. Ярким примером может служить новая штаб-квартира компании Coca-Cola в Шанхае. На площади 120 тысяч квадратных метров расположились центр инноваций, завод по производству концентратов и, собственно, офис. Туда и нагрянем, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Фасад пятиэтажного здания, где трудятся несколько сотен человек, облицован стеклянными панелями. Сотрудников к нему доставляет корпоративный шаттл: штаб-квартира находится на почтительном расстоянии от центра крупнейшего в мире мегаполиса.
В интерьере конференц-зала, где проводят встречи и рабочие совещания, много интересных деталей. Например, корпоративные вопросы обсуждают за четырехцветными столами, которые символизируют четыре продукта компании: Coke Light (белый), Coke Zero (черный), Fanta (оранжевый) и классическую Coca-Colа (красный).
Нашлось место и для элементов традиционной азиатской культуры. При желании беседовать можно не за столами, а на татами.
В офисе есть отличная столовая, где кормят блюдами и китайской, и европейской кухни, но довольно часто сотрудники пренебрегают визитами туда. Дело в том, что во время обеденных перерывов регулярно проводятся встречи со знаменитостями. Для их выступлений организован красочный лекторий.
Читайте также: Необычные рынки в разных странах мира. Фото
Вообще, этот офис — целый мини-город. Здесь даже зал для занятия йогой есть и футбольное поле, всего и не перечислить.
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