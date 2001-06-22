Раздел: Фоторепортажи
Пять мест, ради которых стоит отправиться в Париж. Фото
Париж и его окрестности никого не оставят равнодушным.
В Париже и его окрестностях много интересного. До достопримечательностей можно добраться примерно за час, если не меньше, на общественном транспорте. В подборке – топ-5 мест, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Версаль
Самая помпезная королевская резиденция Франции была построена по приказу Людовика XIV. Все в Версале создавалось с необычайным размахом: и утопающий в роскоши дворец, и сады авторства Ленотра. По парку можно кататься на велосипедах и лодках.
Фонтенбло
Дворец Фонтенбло повидал почти все королевские династии Франции, от Капетингов до Бонапартов. Резиденция перестраивалась, достраивалась и расширялась вплоть до XIX века — поэтому в прекрасном ренессансном здании местами чувствуются и готика, и классицизм. Обязательно надо выделить время на сады и парк; по последнему можно проехаться на повозке, запряженной лошадьми.
Пьерфон
Замок Пьерфон был построен на месте разрушенного в XVII веке средневекового шато по воле императора Наполеона III. Здесь снимались "Человек в железной маске", "Жанна дʼАрк" и сериал "Мерлин" — его поклонники постоянно осаждают замок.
Мальмезон
Миниатюрная усадьба Мальмезон известна в первую очередь тем, что в 1799 году ее купила Жозефина Бонапарт. Наполеон тогда был в Египте, но по возвращении подтвердил сделку и переехал сюда вместе с женой. Жозефина была очень привязана к Мальмезону, поэтому после вынужденного развода получила его в свое полное распоряжение. Здесь она и умерла в 1814 году.
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Шартр
Старинный город Шартр хранит истинное сокровище — готический собор Нотр-Дам, который как был в средние века одним из самых впечатляющих во Франции, так и сегодня не сдает позиций — чего стоят одни только витражи XII—XIII веков. Сюда продолжают массово съезжаться паломники, но не ради витражей, понятно, а чтобы лицезреть плащаницу Богородицы. С апреля по октябрь собор нарядно иллюминируют по вечерам, а днем можно пешком подняться на его башни.
В Париже и его окрестностях много интересного. До достопримечательностей можно добраться примерно за час, если не меньше, на общественном транспорте. В подборке – топ-5 мест, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Версаль
Самая помпезная королевская резиденция Франции была построена по приказу Людовика XIV. Все в Версале создавалось с необычайным размахом: и утопающий в роскоши дворец, и сады авторства Ленотра. По парку можно кататься на велосипедах и лодках.
Фонтенбло
Дворец Фонтенбло повидал почти все королевские династии Франции, от Капетингов до Бонапартов. Резиденция перестраивалась, достраивалась и расширялась вплоть до XIX века — поэтому в прекрасном ренессансном здании местами чувствуются и готика, и классицизм. Обязательно надо выделить время на сады и парк; по последнему можно проехаться на повозке, запряженной лошадьми.
Пьерфон
Замок Пьерфон был построен на месте разрушенного в XVII веке средневекового шато по воле императора Наполеона III. Здесь снимались "Человек в железной маске", "Жанна дʼАрк" и сериал "Мерлин" — его поклонники постоянно осаждают замок.
Мальмезон
Миниатюрная усадьба Мальмезон известна в первую очередь тем, что в 1799 году ее купила Жозефина Бонапарт. Наполеон тогда был в Египте, но по возвращении подтвердил сделку и переехал сюда вместе с женой. Жозефина была очень привязана к Мальмезону, поэтому после вынужденного развода получила его в свое полное распоряжение. Здесь она и умерла в 1814 году.
Читайте также: 61-летняя модель восхитила Сеть подтянутым телом. Фото
Шартр
Старинный город Шартр хранит истинное сокровище — готический собор Нотр-Дам, который как был в средние века одним из самых впечатляющих во Франции, так и сегодня не сдает позиций — чего стоят одни только витражи XII—XIII веков. Сюда продолжают массово съезжаться паломники, но не ради витражей, понятно, а чтобы лицезреть плащаницу Богородицы. С апреля по октябрь собор нарядно иллюминируют по вечерам, а днем можно пешком подняться на его башни.
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