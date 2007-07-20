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Раздел: Фоторепортажи  
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Перуанская «невеста»: Сеть озадачили необычные снимки водопада. Фото

Перуанская «невеста»: Сеть озадачили необычные снимки водопада. ФотоОб этом месте знают немногие.

Перу - это удивительная страна в Южной Америке, территория тропических лесов Амазонии и тихоокеанского побережья, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

А еще эта страна известна своими величественными водопадами. Но среди них есть один особенный - водопад-"невеста".

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Называют его так за то, что вода, падая вниз, вырисовывает силуэт женщины в подвенечном платье.

Перуанская «невеста»: Сеть озадачили необычные снимки водопада. Фото
Перуанская «невеста»: Сеть озадачили необычные снимки водопада. Фото
Перуанская «невеста»: Сеть озадачили необычные снимки водопада. Фото
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 Теги: Перу, водопад

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Сегодня, 09:31 » Автор: Анна Мартынова
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