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КамАЗ показал весь процесс сборки грузовиков. Фото
Снимки сделаны на заводе в Набережных Челнах.
Сбылась мечта — побывать в том месте, где окончательно собираются машины, тем более такие большие и мощные, как КАМАЗ. Наконец мы добрались до их Автомобильного завода, где и находится главный сборочный конвейер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Камский автозавод первоначально был рассчитан на производство 150 тысяч большегрузных автомобилей и 250 тысяч двигателей в год. Он должен был занять территорию в 57 квадратных километров. Параллельно строили и новый город со всей необходимой инфраструктурой.
В январе 1971 года был сдан первый в Набережных Челнах 12-этажный жилой дом для первопроходцев «КАМАЗа». Каждый год город пополнялся на 30-40 тысяч человек. Если до начала строительства «КАМАЗа» в Набережных Челнах жили 27 тысяч человек, то сейчас — более полумиллиона.
Сегодня ПАО «КАМАЗ» выпускает широкую гамму грузовой техники: грузовые автомобили (более 60 моделей, свыше 1500 комплектаций, автомобили с правым рулём), прицепы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. По итогам прошлого года они продали 38 тысяч единиц автотехники под брендом КАМАЗ, причём 5 тысяч автомобилей и сборочных комплектов были отправлены за границу.
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Кроме завода в Набережных Челнах, ПАО «КАМАЗ» имеет сборочные предприятия в Казахстане, Литве, Азербайджане, Индии.
Сбылась мечта — побывать в том месте, где окончательно собираются машины, тем более такие большие и мощные, как КАМАЗ. Наконец мы добрались до их Автомобильного завода, где и находится главный сборочный конвейер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Камский автозавод первоначально был рассчитан на производство 150 тысяч большегрузных автомобилей и 250 тысяч двигателей в год. Он должен был занять территорию в 57 квадратных километров. Параллельно строили и новый город со всей необходимой инфраструктурой.
В январе 1971 года был сдан первый в Набережных Челнах 12-этажный жилой дом для первопроходцев «КАМАЗа». Каждый год город пополнялся на 30-40 тысяч человек. Если до начала строительства «КАМАЗа» в Набережных Челнах жили 27 тысяч человек, то сейчас — более полумиллиона.
Сегодня ПАО «КАМАЗ» выпускает широкую гамму грузовой техники: грузовые автомобили (более 60 моделей, свыше 1500 комплектаций, автомобили с правым рулём), прицепы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. По итогам прошлого года они продали 38 тысяч единиц автотехники под брендом КАМАЗ, причём 5 тысяч автомобилей и сборочных комплектов были отправлены за границу.
Читайте также: Завораживающие молнии в вечернем и ночном небе. Фото
Кроме завода в Набережных Челнах, ПАО «КАМАЗ» имеет сборочные предприятия в Казахстане, Литве, Азербайджане, Индии.
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