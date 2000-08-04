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КамАЗ показал весь процесс сборки грузовиков. Фото

КамАЗ показал весь процесс сборки грузовиков. Фото Снимки сделаны на заводе в Набережных Челнах.

Сбылась мечта — побывать в том месте, где окончательно собираются машины, тем более такие большие и мощные, как КАМАЗ. Наконец мы добрались до их Автомобильного завода, где и находится главный сборочный конвейер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Камский автозавод первоначально был рассчитан на производство 150 тысяч большегрузных автомобилей и 250 тысяч двигателей в год. Он должен был занять территорию в 57 квадратных километров. Параллельно строили и новый город со всей необходимой инфраструктурой.

В январе 1971 года был сдан первый в Набережных Челнах 12-этажный жилой дом для первопроходцев «КАМАЗа». Каждый год город пополнялся на 30-40 тысяч человек. Если до начала строительства «КАМАЗа» в Набережных Челнах жили 27 тысяч человек, то сейчас — более полумиллиона.

Сегодня ПАО «КАМАЗ» выпускает широкую гамму грузовой техники: грузовые автомобили (более 60 моделей, свыше 1500 комплектаций, автомобили с правым рулём), прицепы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. По итогам прошлого года они продали 38 тысяч единиц автотехники под брендом КАМАЗ, причём 5 тысяч автомобилей и сборочных комплектов были отправлены за границу.

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Кроме завода в Набережных Челнах, ПАО «КАМАЗ» имеет сборочные предприятия в Казахстане, Литве, Азербайджане, Индии.

КамАЗ показал весь процесс сборки грузовиков. Фото
КамАЗ показал весь процесс сборки грузовиков. Фото
КамАЗ показал весь процесс сборки грузовиков. Фото
КамАЗ показал весь процесс сборки грузовиков. Фото
КамАЗ показал весь процесс сборки грузовиков. Фото
КамАЗ показал весь процесс сборки грузовиков. Фото
КамАЗ показал весь процесс сборки грузовиков. Фото
КамАЗ показал весь процесс сборки грузовиков. Фото
КамАЗ показал весь процесс сборки грузовиков. Фото
КамАЗ показал весь процесс сборки грузовиков. Фото
КамАЗ показал весь процесс сборки грузовиков. Фото
КамАЗ показал весь процесс сборки грузовиков. Фото
КамАЗ показал весь процесс сборки грузовиков. Фото
КамАЗ показал весь процесс сборки грузовиков. Фото
КамАЗ показал весь процесс сборки грузовиков. Фото
КамАЗ показал весь процесс сборки грузовиков. Фото
КамАЗ показал весь процесс сборки грузовиков. Фото
КамАЗ показал весь процесс сборки грузовиков. Фото
КамАЗ показал весь процесс сборки грузовиков. Фото
КамАЗ показал весь процесс сборки грузовиков. Фото
КамАЗ показал весь процесс сборки грузовиков. Фото
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 Теги: КамАЗ, завод, сборка

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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