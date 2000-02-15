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Раздел: Происшествия  
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В Сумах женщина зарубила топором пенсионера

В Сумах женщина зарубила топором пенсионераЖенщина убила мужчину, с которым дружила около 30 лет.

18 февраля около 14:00 в Сумах произошло жестокое убийство. Об этом сообщили в секторе коммуникации местной прокуратуры.

К 66-летней местной жительнице в гости пришел 77-летний мужчина. А на следующий день труп пенсионера под простыней нашел зять женщины. На теле мужчины обнаружили около 10 ударов, нанесенных топором.

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«Что именно стало причиной убийства, и почему женщина не сообщила сразу о содеянном, а провела ночь с бездыханным человеком – выясняет следствие. Сейчас она задержана в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания, ей уже сообщено о подозрении в умышленном убийстве, прокуратура готовит ходатайство о взятии ее под стражу», - поделились в прокуратуре.
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 Теги: Сумы, убийство

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Сегодня, 14:12 » Автор: Татьяна Шедько
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