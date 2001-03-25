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Раздел: Происшествия  
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В Киеве водители устроили стрельбу за право проезда

В Киеве водители устроили стрельбу за право проездаВведен в действие план “перехват”.

В Киеве двое водителей устроили стрельбу из-за того,что не могли поделить дорогу. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба столичной полиции.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

“По словам свидетелей, на проспекте Глушкова из-за первоочередности проезда между двумя водителями возник конфликт: в результате оба применили оружие”, - сказано в сообщении.

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Правоохранители разыскивают автомобили белый “Мерседес Бенц Спринтер” и темный “Сузуки Гранд Витара”: по словам очевидцев, водители этих машин устроили стрельбу. На их поиски ориентированы все наряды.
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 Теги: Киев, стрельба, проезд

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Сегодня, 19:53 » Автор: Едгар Букмирза
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