Раздел: Происшествия
В Киеве водители устроили стрельбу за право проезда
Введен в действие план “перехват”.
В Киеве двое водителей устроили стрельбу из-за того,что не могли поделить дорогу. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба столичной полиции.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
“По словам свидетелей, на проспекте Глушкова из-за первоочередности проезда между двумя водителями возник конфликт: в результате оба применили оружие”, - сказано в сообщении.
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Правоохранители разыскивают автомобили белый “Мерседес Бенц Спринтер” и темный “Сузуки Гранд Витара”: по словам очевидцев, водители этих машин устроили стрельбу. На их поиски ориентированы все наряды.
В Киеве двое водителей устроили стрельбу из-за того,что не могли поделить дорогу. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба столичной полиции.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
“По словам свидетелей, на проспекте Глушкова из-за первоочередности проезда между двумя водителями возник конфликт: в результате оба применили оружие”, - сказано в сообщении.
Читайте также: В Киеве мужчины устроили стрельбу из-за девушки
Правоохранители разыскивают автомобили белый “Мерседес Бенц Спринтер” и темный “Сузуки Гранд Витара”: по словам очевидцев, водители этих машин устроили стрельбу. На их поиски ориентированы все наряды.
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