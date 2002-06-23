Раздел: Происшествия
В Киеве водитель на Ford протаранил два авто и застрял на ступенях
Водитель вызвал себе скорую.
В пятницу, 29 июня, возле Индустриального моста произошло ДТП. Неадекватный водитель на Ford, выезжая со двора, зацепил две припаркованные машины и пытался скрыться, но повис на ступеньках тротуара, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Инцидент случился около 01:30.
Во дворах жилого дома напротив ТРЦ «Мармелад» водитель Ford Focus пытался выехать на проезжую часть. Однако, не справившись с управлением, он задел два припаркованных авто — Daewoo и Nissan. Увидев случившееся, на улицу вышли очевидцы — жители ближайшего дома. Они пытались задержать нарушителя, но тот хотел скрыться с места происшествия. Водителю Ford сбежать не удалось, он ехал по тротуару и не заметил ступеньки. Машина повисла на них и не смогла двигаться дальше.
По словам очевидцев, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Неравнодушные граждане вызвали полицию, а сам водитель позвонил в «скорую». Медики и патрульные прибыли на место происшествия. Виновник ДТП не захотел проходить тест на алкогольное опьянение и попросил его госпитализировать. Мужчина заявил, что он плохо себя чувствует.
Кроме этого, со слов свидетелей ДТП, водитель рассказывал, что за рулем был не он, а его друг, который скрылся с места. Однако свидетели говорят, что мужчина в машине находился один.
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По словам местных жителей, мужчина живет в доме, во дворе которого случился инцидент. Сам горе-водитель, как уточнили соседи, бывший сотрудник правоохранительных органов.
В пятницу, 29 июня, возле Индустриального моста произошло ДТП. Неадекватный водитель на Ford, выезжая со двора, зацепил две припаркованные машины и пытался скрыться, но повис на ступеньках тротуара, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Инцидент случился около 01:30.
Во дворах жилого дома напротив ТРЦ «Мармелад» водитель Ford Focus пытался выехать на проезжую часть. Однако, не справившись с управлением, он задел два припаркованных авто — Daewoo и Nissan. Увидев случившееся, на улицу вышли очевидцы — жители ближайшего дома. Они пытались задержать нарушителя, но тот хотел скрыться с места происшествия. Водителю Ford сбежать не удалось, он ехал по тротуару и не заметил ступеньки. Машина повисла на них и не смогла двигаться дальше.
По словам очевидцев, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Неравнодушные граждане вызвали полицию, а сам водитель позвонил в «скорую». Медики и патрульные прибыли на место происшествия. Виновник ДТП не захотел проходить тест на алкогольное опьянение и попросил его госпитализировать. Мужчина заявил, что он плохо себя чувствует.
Кроме этого, со слов свидетелей ДТП, водитель рассказывал, что за рулем был не он, а его друг, который скрылся с места. Однако свидетели говорят, что мужчина в машине находился один.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
По словам местных жителей, мужчина живет в доме, во дворе которого случился инцидент. Сам горе-водитель, как уточнили соседи, бывший сотрудник правоохранительных органов.
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