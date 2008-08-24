Раздел: Происшествия
В Киеве нашли тело повесившегося на ремне парня
Личность погибшего устанавливают.
Во вторник, 28 августа, в Киеве на территории промзоны по адресу Жмеринская, 1, повесился молодой парень. Чтобы свести счеты с жизнью, он обмотал вокруг шеи ремень, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Тело молодого человека обнаружили около 9:00 в одном из подсобных помещений.
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На данный момент всю территорию промзоны оцепила полиция. Не пропускает машины и отгоняет очевидцев. Ведутся следственные действия. Копы опрашивают свидетелей и устанавливают личность погибшего.
Во вторник, 28 августа, в Киеве на территории промзоны по адресу Жмеринская, 1, повесился молодой парень. Чтобы свести счеты с жизнью, он обмотал вокруг шеи ремень, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Тело молодого человека обнаружили около 9:00 в одном из подсобных помещений.
Читайте также: Киевлян приглашают на бесплатное медобследование
На данный момент всю территорию промзоны оцепила полиция. Не пропускает машины и отгоняет очевидцев. Ведутся следственные действия. Копы опрашивают свидетелей и устанавливают личность погибшего.
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