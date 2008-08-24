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Раздел: Происшествия  
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В Киеве нашли тело повесившегося на ремне парня

В Киеве нашли тело повесившегося на ремне парняЛичность погибшего устанавливают.

Во вторник, 28 августа, в Киеве на территории промзоны по адресу Жмеринская, 1, повесился молодой парень. Чтобы свести счеты с жизнью, он обмотал вокруг шеи ремень, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Тело молодого человека обнаружили около 9:00 в одном из подсобных помещений.

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На данный момент всю территорию промзоны оцепила полиция. Не пропускает машины и отгоняет очевидцев. Ведутся следственные действия. Копы опрашивают свидетелей и устанавливают личность погибшего.

В Киеве нашли тело повесившегося на ремне парня
В Киеве нашли тело повесившегося на ремне парня
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 Теги: Киев, самоубийство

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Сегодня, 12:47 » Автор: Анна Мартынова
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