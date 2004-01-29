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Раздел: Культура  
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Жанна Бадоева похвасталась свадебным платьем

Жанна Бадоева похвасталась свадебным платьемТелеведущая поделилась красивой свадебной фотографией в Инстаграме.

Вероятнее всего, Жанна просто принимала участие в свадебном фотосете, потому как замуж за своего мужа она выходила в совершенно ином наряде. Здесь же на снимке экс-жена Алана Бадоева запечатлена в нереально красивом белом платье, украшенном пайетками и фатином.

Подписала Жанна свадебное фото так: "Всем доброе утро!!! Сегодня говорили с мужем и он сказал, что все мужчины подсознательно выбирают себе в жены женщин, похожих на своих мам! Не внешне, а внутренне, какими то чертами. Сказал, что его Мама творческая личность( она музыкант и дирижёр), что у неё всегда был дома хаос, она так себе готовила и у меня есть внутренний ум (как у неё) где-то очень глубоко, которым я очень редко пользуюсь... я обожаю своего мужа, за прямоту и умение делать комплименты)))) а вы чем похожи со своими свекровями? И похожи ли? Что говорят ваши мужья? Любите своих мужчин, они прекрасны)))))".

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Хозяйку инстаграм-аккаунта, которая предстала перед подписчиками на фото в необыкновенном платье, искупали в комплиментах, а также бурно отвечали на поставленные ею вопросы.

Жанна Бадоева похвасталась свадебным платьем
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 Теги: Жанна Бадоева, свадьба

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Сегодня, 11:30 » Автор: Валерия Янобекова
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