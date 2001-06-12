» » Санта Димопулос засветила грудь в откровенном платье
Раздел: Культура  
0

Санта Димопулос засветила грудь в откровенном платье

Санта Димопулос засветила грудь в откровенном платьеЭкс-солистка "ВИА-Гры" поделилась завораживающим фото.

В своем дополнительном аккаунте, где певица делится личными секретами, касающимися ее внешнего вида и жизни в целом, она показала новое фото, на котором запечатлена в женственном платье с глубоким декольте.

В подписи к фото Санта рассказала о том, что помогает ей поддерживать свое тело в форме: "Только к 30 годам я начала искать путь к "золотой середине". Раньше или "жрать и спать", или "голодать и умирать")) Шучу, но доля правды в этом есть:) Лично мне необходима поддержка:) Тренер, подруга, любимый. Вместе всегда легче преодолевать трудности и идти вперёд. Все мы живые, ранимые люди, со своими проблемами, гормонами, радостями и горестями:) Всем необходимо одобрение и рука помощи в сложный период. И не надо этого стесняться.".

Читайте также: Виктория Бекхэм продемонстрировала стильный классический образ

Фолловеры поблагодарили Санту за ценный совет, а также щедро искупали ее в комплиментах за, как всегда, роскошный образ.

Санта Димопулос засветила грудь в откровенном платье
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Санта Димопулос, грудь

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:37 » Автор: Валерия Янобекова
     1915
     0

Похожие новости по теме

Санта Димопулос похвасталась стильной вышиванкой Санта Димопулос похвасталась стильной вышиванкой

Экс-солистка "ВИА-Гры" восхитила инстаграм-пользователей своим внешним видом.

Санта Димопулос надела платье с пикантной деталью Санта Димопулос надела платье с пикантной деталью

Экс-солистка "ВИА-Гры" очаровала подписчиков в Инстаграме откровенным снимком.

Санта Димопулос покорила образом в вечернем платье Санта Димопулос покорила образом в вечернем платье

Певица выглядит потрясающе.

Санта Димопулос нарядилась в платье с откровенным декольте Санта Димопулос нарядилась в платье с откровенным декольте

Певица похвасталась яркими фото из "Музея мороженного" в Майами.

Санта Димопулос похвасталась соблазнительной фигурой в коротком платье Санта Димопулос похвасталась соблазнительной фигурой в коротком платье

Певица показала стройные ноги.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх