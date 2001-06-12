Санта Димопулос засветила грудь в откровенном платье

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В своем дополнительном аккаунте, где певица делится личными секретами, касающимися ее внешнего вида и жизни в целом, она показала новое фото, на котором запечатлена в женственном платье с глубоким декольте.В подписи к фото Санта рассказала о том, что помогает ей поддерживать свое тело в форме: "Только к 30 годам я начала искать путь к "золотой середине". Раньше или "жрать и спать", или "голодать и умирать")) Шучу, но доля правды в этом есть:) Лично мне необходима поддержка:) Тренер, подруга, любимый. Вместе всегда легче преодолевать трудности и идти вперёд. Все мы живые, ранимые люди, со своими проблемами, гормонами, радостями и горестями:) Всем необходимо одобрение и рука помощи в сложный период. И не надо этого стесняться.".Фолловеры поблагодарили Санту за ценный совет, а также щедро искупали ее в комплиментах за, как всегда, роскошный образ.