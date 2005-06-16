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Раздел: Культура  
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Наталья Могилевская показала, как выглядит в халате

Наталья Могилевская показала, как выглядит в халатеВ Инстаграме певица поделилась свежим селфи.

Наталья Могилевская продолжает радовать подписчиков своими фотографиями и внешним видом в целом. В последнее время певица выглядит посвежевшей и отдохнувшей.

Под фото певица оставила следующий комментарий: "Всем Богиням хорошего вечера! Не забывайте что даже в домашнем халате, Вы все равно Богини!!! Выше нос! Я все вижу!".

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"Какая-то необыкновенно красивая.", "Очень красивая и вдохновляющая", "Крутая!) просто нереальная)" ,"Боже, какая красивая наша любимая Наташа!" и еще много подобных комплиментов оставили под фото поклонники Натальи.

Наталья Могилевская показала, как выглядит в халате
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 Теги: Наталья Могилевская, красота

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Сегодня, 11:53 » Автор: Валерия Янобекова
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