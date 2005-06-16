Наталья Могилевская показала, как выглядит в халате

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Наталья Могилевская продолжает радовать подписчиков своими фотографиями и внешним видом в целом. В последнее время певица выглядит посвежевшей и отдохнувшей.Под фото певица оставила следующий комментарий: "Всем Богиням хорошего вечера! Не забывайте что даже в домашнем халате, Вы все равно Богини!!! Выше нос! Я все вижу!"."Какая-то необыкновенно красивая.", "Очень красивая и вдохновляющая", "Крутая!) просто нереальная)" ,"Боже, какая красивая наша любимая Наташа!" и еще много подобных комплиментов оставили под фото поклонники Натальи.