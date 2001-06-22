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Раздел: Культура  
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Селена Гомес снялась обнаженной в клипе

Селена Гомес снялась обнаженной в клипеПосле тизера в социальных сетях поклонники ждут полную картину.

Селена Гомес снялась в клипе своей подруги Петры Коллинз, которая и ранее снимала для нее клипы, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Newsyou.

Стиль у девушки действительно «интересный» и многим непонятный.

Обе поделились фото и видео с этой съемки, чем еще больше подожгли ожидания фанатов Гомес – ведь в клипе девушка похоже абсолютно голая.

Некоторые сравнили данную работу с искусством Сальвадора Дали, однако тут главной героиней является не «потекшие» вещи, а обнаженная певица.

На фото видно, как та лежит в ванной, где рядом маска – облик человека. Это интересный прием со стороны Коллинз, ведь позже актриса станет примерять эту маску. Также отмечают, что видео будет в стиле сюрреализм.

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У Селены не только с интересным виденьем искусства подружки, а также и способные на жертвы ради ближнего – другая подруга ранее пожертвовала певице свою почку.

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 Теги: артисты, шоу, Папарацци

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Сегодня, 17:27 » Автор: Ульяна Воликовская
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