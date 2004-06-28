Раздел: Культура
Регина Тодоренко показала трогательное фото с подругами
Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко призналась, что на самом деле происходило с ней в путешествиях.
Она рассказала, что иногда ее «накрывали депрессии» из-за того, что длительное время не была дома и не виделась с друзьями. Трогательный пост о любви к подругам она опубликовала в социальной сети Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
В подписи к фотографии девушка написала, что очень расстраивалась из-за отсутствия постоянного места жительства, а также очень скучала по друзьям.
«В 18 лет я переехала из Одессы в Киев, в 23 каждые 3 дня меняла геолокацию, осознавая, что мой дом — это чемодан. Порой меня накрывали депрессии из-за отсутствия постоянного местожительства. Я называю себя «человек мира», «космополит», «пилигрим» — звучит красиво, но это никак не скрашивает отсутствия старых добрых друзей рядом, а ведь как хочется разделять с ними все эмоции, которые я переживаю)))», — написала Регина о трудностях путешествия.
Она также рассказала, что знакома с подругами более 20 лет и вместе с ними делит их радости. Девушка призналась, что гордится своими подругами и дорожит дружбой.
«Несмотря на то что тело постоянно в путешествиях, душой я дома в Одессе!) И даже встречаясь всего раз в год или 2, все равно мы ощущаем, что не расставались», — написала телеведущая.
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«В общем, я горжусь своими подругами, а они гордятся мной. Я верю, что это связь будет вечной, и мы встретимся с вами в следующей жизни, даже если вы не хотите)», — подытожила она.
Она рассказала, что иногда ее «накрывали депрессии» из-за того, что длительное время не была дома и не виделась с друзьями. Трогательный пост о любви к подругам она опубликовала в социальной сети Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
В подписи к фотографии девушка написала, что очень расстраивалась из-за отсутствия постоянного места жительства, а также очень скучала по друзьям.
«В 18 лет я переехала из Одессы в Киев, в 23 каждые 3 дня меняла геолокацию, осознавая, что мой дом — это чемодан. Порой меня накрывали депрессии из-за отсутствия постоянного местожительства. Я называю себя «человек мира», «космополит», «пилигрим» — звучит красиво, но это никак не скрашивает отсутствия старых добрых друзей рядом, а ведь как хочется разделять с ними все эмоции, которые я переживаю)))», — написала Регина о трудностях путешествия.
Она также рассказала, что знакома с подругами более 20 лет и вместе с ними делит их радости. Девушка призналась, что гордится своими подругами и дорожит дружбой.
«Несмотря на то что тело постоянно в путешествиях, душой я дома в Одессе!) И даже встречаясь всего раз в год или 2, все равно мы ощущаем, что не расставались», — написала телеведущая.
Читайте также: Регина Тодоренко "засветила" стильный наряд
«В общем, я горжусь своими подругами, а они гордятся мной. Я верю, что это связь будет вечной, и мы встретимся с вами в следующей жизни, даже если вы не хотите)», — подытожила она.
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