Сойти с ума: финалистка конкурса красоты призналась, что она – мужчина

Курьезный инцидент случился в Казахстане.



Житель Алма-Аты Илай Дягилев дошел до финала женского конкурса красоты после чего признался в том, что мужчина.



Об этом пишет



Как отмечает издание, 22-летний молодой человек решил принять участие в конкурсе Miss Virtual Kazakhstan и отправил туда свои фотографии в образе Арины Алиевой. Однако, когда Дягилев прошел в финал, он признался, что на самом деле является мужчиной.



– Я дошел до финала и когда понял, что все зашло слишком далеко, то решил разоблачить образ Арины Алиевой. В самом начале поступило около четырех тысяч заявок со всего Казахстана, в итоге я прошел в финал, — пояснил молодой человек.



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После этого признания организаторы конкурса дисквалифицировали казахстанца и заменили его на другую участницу.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Житель Алма-Аты Илай Дягилев дошел до финала женского конкурса красоты после чего признался в том, что мужчина.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ictv.ua Как отмечает издание, 22-летний молодой человек решил принять участие в конкурсе Miss Virtual Kazakhstan и отправил туда свои фотографии в образе Арины Алиевой. Однако, когда Дягилев прошел в финал, он признался, что на самом деле является мужчиной.– Я дошел до финала и когда понял, что все зашло слишком далеко, то решил разоблачить образ Арины Алиевой. В самом начале поступило около четырех тысяч заявок со всего Казахстана, в итоге я прошел в финал, — пояснил молодой человек.После этого признания организаторы конкурса дисквалифицировали казахстанца и заменили его на другую участницу.



