Раздел: Курьезы
Сойти с ума: финалистка конкурса красоты призналась, что она – мужчина
Курьезный инцидент случился в Казахстане.
Житель Алма-Аты Илай Дягилев дошел до финала женского конкурса красоты после чего признался в том, что мужчина.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ictv.ua.
Как отмечает издание, 22-летний молодой человек решил принять участие в конкурсе Miss Virtual Kazakhstan и отправил туда свои фотографии в образе Арины Алиевой. Однако, когда Дягилев прошел в финал, он признался, что на самом деле является мужчиной.
– Я дошел до финала и когда понял, что все зашло слишком далеко, то решил разоблачить образ Арины Алиевой. В самом начале поступило около четырех тысяч заявок со всего Казахстана, в итоге я прошел в финал, — пояснил молодой человек.
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После этого признания организаторы конкурса дисквалифицировали казахстанца и заменили его на другую участницу.
Житель Алма-Аты Илай Дягилев дошел до финала женского конкурса красоты после чего признался в том, что мужчина.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ictv.ua.
Как отмечает издание, 22-летний молодой человек решил принять участие в конкурсе Miss Virtual Kazakhstan и отправил туда свои фотографии в образе Арины Алиевой. Однако, когда Дягилев прошел в финал, он признался, что на самом деле является мужчиной.
– Я дошел до финала и когда понял, что все зашло слишком далеко, то решил разоблачить образ Арины Алиевой. В самом начале поступило около четырех тысяч заявок со всего Казахстана, в итоге я прошел в финал, — пояснил молодой человек.
Читайте также: В Сети смеются над джинсовым поясом за $405
После этого признания организаторы конкурса дисквалифицировали казахстанца и заменили его на другую участницу.
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