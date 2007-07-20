Раздел: Курьезы
В США малыш родился в ресторане и обеспечил себя бесплатной едой до конца жизни
Роды принимали прямо в туалете.
Роберт и Фэлон отправились в больницу, но остановились в популярном американском ресторане быстрого питания Chick-fil-A, чтобы оставить двух своих дочерей с друзьями. В то время как отец с детьми разговаривали с друзьями, его жена решила заглянуть в туалет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Я не знала, что у меня там родится ребенок! Я просто пошла в туалет", – рассказала она местным журналистам.
Когда муж вернулся от друзей, менеджер сообщил ему что слышал крики из уборной и позвонил в 911, поскольку понял, что женщине нужна помощь.
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Вернувшемуся мужу пришлось принимать роды до приезда скорой помощи. В честь такого события сеть ресторанов быстрого питания Chick-fil-A предоставила новорожденной пожизненный абонемент на бесплатную еду и гарантированную работу, когда ей исполнится 14 лет.
Роберт и Фэлон отправились в больницу, но остановились в популярном американском ресторане быстрого питания Chick-fil-A, чтобы оставить двух своих дочерей с друзьями. В то время как отец с детьми разговаривали с друзьями, его жена решила заглянуть в туалет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Я не знала, что у меня там родится ребенок! Я просто пошла в туалет", – рассказала она местным журналистам.
Когда муж вернулся от друзей, менеджер сообщил ему что слышал крики из уборной и позвонил в 911, поскольку понял, что женщине нужна помощь.
Читайте также: В Швеции кот угодил в тюрьму из-за неконтролируемой любви к еде
Вернувшемуся мужу пришлось принимать роды до приезда скорой помощи. В честь такого события сеть ресторанов быстрого питания Chick-fil-A предоставила новорожденной пожизненный абонемент на бесплатную еду и гарантированную работу, когда ей исполнится 14 лет.
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