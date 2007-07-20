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В США малыш родился в ресторане и обеспечил себя бесплатной едой до конца жизни

В США малыш родился в ресторане и обеспечил себя бесплатной едой до конца жизни

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