Раздел: Курьезы
Это двойник: россияне усомнились в «подлинности» Медведева
Медведева не видели девять дней.
Российский премьер Дмитрий Медведев 9 дней не появлялся на публике, и в соцсетях россияне выдвинули три версии происходящего: или он ушел в запой, или лёг на операцию, или получил травму, передает Хроника.инфо со ссылкой на prportal.com.ua.
Премьер всё-таки появился на публике, и по телевизору показали его встречу с исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области. При этом пользователи отмечают, что во время этой встречи Медведев выглядел не очень. В интернете появились снимки с этих переговоров, и многие пользователи считают, что вместо Медведева встречу приводил его двойник.
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«Какой-то он опухший, не похож на себя. Это точно Медведев?», «Его случаем не подменили? Форма черепа не та», «Судя по последней фотке, у Медведева была серьезная травма печени», «Может быть, он перенес инсульт?», - интересуются россияне. Один из пользователей предположил, что у Медведева самое обычное лицо человека, которого выводили из запоя медикаментозным способом.
Российский премьер Дмитрий Медведев 9 дней не появлялся на публике, и в соцсетях россияне выдвинули три версии происходящего: или он ушел в запой, или лёг на операцию, или получил травму, передает Хроника.инфо со ссылкой на prportal.com.ua.
Премьер всё-таки появился на публике, и по телевизору показали его встречу с исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области. При этом пользователи отмечают, что во время этой встречи Медведев выглядел не очень. В интернете появились снимки с этих переговоров, и многие пользователи считают, что вместо Медведева встречу приводил его двойник.
Читайте также: «Двойник износился»: соцсети высмеяли фото Путина без фотошопа
«Какой-то он опухший, не похож на себя. Это точно Медведев?», «Его случаем не подменили? Форма черепа не та», «Судя по последней фотке, у Медведева была серьезная травма печени», «Может быть, он перенес инсульт?», - интересуются россияне. Один из пользователей предположил, что у Медведева самое обычное лицо человека, которого выводили из запоя медикаментозным способом.
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