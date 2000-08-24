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Раздел: Курьезы  
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Это двойник: россияне усомнились в «подлинности» Медведева

Это двойник: россияне усомнились в «подлинности» МедведеваМедведева не видели девять дней.

Российский премьер Дмитрий Медведев 9 дней не появлялся на публике, и в соцсетях россияне выдвинули три версии происходящего: или он ушел в запой, или лёг на операцию, или получил травму, передает Хроника.инфо со ссылкой на prportal.com.ua.

Премьер всё-таки появился на публике, и по телевизору показали его встречу с исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области. При этом пользователи отмечают, что во время этой встречи Медведев выглядел не очень. В интернете появились снимки с этих переговоров, и многие пользователи считают, что вместо Медведева встречу приводил его двойник.

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«Какой-то он опухший, не похож на себя. Это точно Медведев?», «Его случаем не подменили? Форма черепа не та», «Судя по последней фотке, у Медведева была серьезная травма печени», «Может быть, он перенес инсульт?», - интересуются россияне. Один из пользователей предположил, что у Медведева самое обычное лицо человека, которого выводили из запоя медикаментозным способом.

Это двойник: россияне усомнились в «подлинности» Медведева
Это двойник: россияне усомнились в «подлинности» Медведева
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 Теги: Медведев, двойник

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Сегодня, 12:56 » Автор: Анна Мартынова
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