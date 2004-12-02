Раздел: Курьезы
Смешно до слез: умелец с помощью фотошопа превратил звезд в «обычных» людей
Выглядит очень забавно.
Американский Digital-художник Дэнни Эванс нашёл занятие, которое нравится тысячам интернет-пользователей. При помощи Photoshop он превращает самых знаменитых людей в обычных американцев. Недавно художник рассказывал, что все знаменитости - это самые обычные люди, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.com.ua.
Если они перестанут ходить в тренажерный зал, тратить огромные деньги на визажистов и стилистов, они уже через короткое время станут среднестатистическими американцами. «Это эксперимент - социальное уравнительство. Каждый день мы видим их на подиумах, красных дорожках. Мне это немного надоело», - заявил художник. Многие пользователи считают, что его работа очень лёгкая, однако это совершенно не так. Над одним превращением он трудится несколько недель. Среди его работ изображения Брэда Питта, Джонни Деппа, Анджелины Джоли, Кристен Стюарт, Тома Круза, Рианны и Ким Кардашьян.
Читайте также: Уфологи отыскали в Зимбабве «корабль пришельцев»
«Конечно, я не могу осуждать за то, что у них много денег. Но, к сожалению, всё это подается не так, как хотелось бы. Наверное, просто некоторым нужно быть скромнее. Это не зависть. Мне хотелось немного повеселиться и показать, что знаменитости на самом деле обычные люди», - отмечает художник.
Американский Digital-художник Дэнни Эванс нашёл занятие, которое нравится тысячам интернет-пользователей. При помощи Photoshop он превращает самых знаменитых людей в обычных американцев. Недавно художник рассказывал, что все знаменитости - это самые обычные люди, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.com.ua.
Если они перестанут ходить в тренажерный зал, тратить огромные деньги на визажистов и стилистов, они уже через короткое время станут среднестатистическими американцами. «Это эксперимент - социальное уравнительство. Каждый день мы видим их на подиумах, красных дорожках. Мне это немного надоело», - заявил художник. Многие пользователи считают, что его работа очень лёгкая, однако это совершенно не так. Над одним превращением он трудится несколько недель. Среди его работ изображения Брэда Питта, Джонни Деппа, Анджелины Джоли, Кристен Стюарт, Тома Круза, Рианны и Ким Кардашьян.
Читайте также: Уфологи отыскали в Зимбабве «корабль пришельцев»
«Конечно, я не могу осуждать за то, что у них много денег. Но, к сожалению, всё это подается не так, как хотелось бы. Наверное, просто некоторым нужно быть скромнее. Это не зависть. Мне хотелось немного повеселиться и показать, что знаменитости на самом деле обычные люди», - отмечает художник.
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